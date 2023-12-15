Mükemmel Çıtırlıkta Çilekli Galette nasıl yapılır

Galettenin hamuru çıtır çıtır ve lezzetlidir. Bu tatlı, Fransız mutfağının meyveli tatlılar arasında en çok sevilenlerinden biridir. Hamurun çıtırlığı, soğuk tereyağı parçalarıyla yoğrulmasından kaynaklanır. Galettenin hem tatlı hem de tuzlu çeşitleri vardır.

Galettenin tadı, Fransa’nın havasını sofranıza getirecek. Galettenin ne olduğunu anlattığımıza göre, şimdi tarifimize geçelim. Peki, Çilekli Galette nasıl yapılır? İşte size Çilekli Galette tarifi…

Çilekli galette yapmak için öncelikle hamuru hazırlamak için siyez unu, su, süt, tereyağı ve pekmezi bir kapta karıştırarak yoğurun. Hamur toparlandığında iki yağlı kağıt arasına alın ve merdaneyle yuvarlak şekilde açın. Hamuru buzdolabında dinlendirin.

Çilekleri yıkayın ve ikiye bölün. Bir kasede bal ile karıştırın. Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırın.

Hamuru yağlı kağıdıyla birlikte fırın tepsisine alın. Hamurun ortasına çilekli harcı yayın. Kenarlarını içe doğru katlayarak kapatın. Hamurun kenarlarına çileğin kalan sosundan veya çırpılmış yumurta sarısından sürün. Üzerine parçalanmış çikolata serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamur kızarana kadar pişirin.

Çilekli galetteniz hazır.

Afiyet olsun.