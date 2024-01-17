Mükremin Gezgin, askere çağrıldığını duyurdu. 'Ben bu saç, bu kirpikle nasıl askere gideyim?'

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mine Akcan
Mükremin Gezgin, askere çağrıldığını duyurdu. 'Ben bu saç, bu kirpikle nasıl askere gideyim?'
TikTok fenomeni Mükremin Gezgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda askere çağrıldığını duyurdu. Gezgin “Ben bu saç, bu kirpikle nasıl askere gideyim?" diyerek isyan etti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı hamilelik videolarıyla gündemden düşmeyen Mükremin Gezgin TikTok hesabından paylaştığı bir video ile yine gündem oldu.

xxx.jpg

Gezgin, paylaştığı videoda askere çağrıldığını söyleyerek isyan etti.

Kendisini kadın gibi hissettiğini söyleyen Gezgin, Türk askerini ve milletini çok sevdiğini ancak bulunduğu bedenle askere gidemeyeceğini söyledi.

“BEN BU BEDENLE NASIL ASKERE GİDECEĞİM?”

Gezgin paylaştığı videoda, “Tüm Türk askerlerimizi çok seviyorum. Hepsine boynum kıldan ince ama ben nasıl gideceğim? Ben bu bedenle nasıl gideceğim? Asker kaçağı olarak gözüküyorum 15 gün süre vermişler ben ne yapacağım?” ifadelerini kullandı.

rrrr.jpg

“BEN BU SAÇLA BU KİRPİKLE NE DİYECEĞİM? NASIL GİDECEĞİM?”

Gezgin videonun devamında, ”Ben kadınım ben kendimi kadın hissediyorum. Herkesi çok seviyorum devletimi askerlerimi ama ben kadın ruhluyum. Ben nasıl askere gideyim? Ben bu saçla bu kirpikle ne diyeceğim? Nasıl gideceğim Nasıl yapacağım? Sesim gitti artık ya.” ifadelerini kullandı.

Gezgin'in paylaştığı video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son Haberler
Kardeşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs hakkında yeni gelişme Gündem
Kardeşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs hakkında yeni gelişme
Aydın'da tünel içerisindeki zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişi yaralandı Gündem
Aydın'da tünel içerisindeki zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişi yaralandı
İsmail Kartal'ın planı Batshuayi'nin patlaması. Bu da kupa Fener'i. Fatih Saboviç yazdı Spor
İsmail Kartal'ın planı Batshuayi'nin patlaması. Bu da kupa Fener'i. Fatih Saboviç yazdı
Kahramanmaraş’ta sahte içki operasyonu Gündem
Kahramanmaraş’ta sahte içki operasyonu
Baharatçı polis iki avukatla birlikte tutuklandı. Daha neler göreceğiz Gündem
Baharatçı polis iki avukatla birlikte tutuklandı. Daha neler göreceğiz
Fenerbahçe taraftarından İsmail Kartal'ın gözlerini dolduran tezahürat Spor
Fenerbahçe taraftarından İsmail Kartal'ın gözlerini dolduran tezahürat