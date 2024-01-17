Mükremin Gezgin, askere çağrıldığını duyurdu. 'Ben bu saç, bu kirpikle nasıl askere gideyim?'

Sosyal medya hesabından paylaştığı hamilelik videolarıyla gündemden düşmeyen Mükremin Gezgin TikTok hesabından paylaştığı bir video ile yine gündem oldu.

Gezgin, paylaştığı videoda askere çağrıldığını söyleyerek isyan etti.

Kendisini kadın gibi hissettiğini söyleyen Gezgin, Türk askerini ve milletini çok sevdiğini ancak bulunduğu bedenle askere gidemeyeceğini söyledi.

“BEN BU BEDENLE NASIL ASKERE GİDECEĞİM?”

Gezgin paylaştığı videoda, “Tüm Türk askerlerimizi çok seviyorum. Hepsine boynum kıldan ince ama ben nasıl gideceğim? Ben bu bedenle nasıl gideceğim? Asker kaçağı olarak gözüküyorum 15 gün süre vermişler ben ne yapacağım?” ifadelerini kullandı.

“BEN BU SAÇLA BU KİRPİKLE NE DİYECEĞİM? NASIL GİDECEĞİM?”

Gezgin videonun devamında, ”Ben kadınım ben kendimi kadın hissediyorum. Herkesi çok seviyorum devletimi askerlerimi ama ben kadın ruhluyum. Ben nasıl askere gideyim? Ben bu saçla bu kirpikle ne diyeceğim? Nasıl gideceğim Nasıl yapacağım? Sesim gitti artık ya.” ifadelerini kullandı.

Gezgin'in paylaştığı video sosyal medyanın gündemine oturdu.