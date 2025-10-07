Mükremin Gezgin'in hesabına erişim engeli getirildi! Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin hakkında, erkek çocuklara “Ben kadınım değil mi?” şeklinde sorular yönelttiği videolar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bakanlık, bu paylaşımların “hayasızca hareket” ve “müstehcenlik” unsurları taşıdığını belirterek yasal süreci başlatmıştı. Gezgin hakkında “müstehcen içeriklerin yayılmasına yardımcı olmak” suçlamasıyla kamu davası açıldı ve 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savunmasında suçlamaları reddeden Gezgin, şunları söyledi:

“Mütalaayı kabul ediyorum. Kendimi kadın olarak hissediyorum ve bunu söylediğimde iyi hissediyorum. Görüntüler özel olarak çekilmedi, üzerimdeki kıyafet her zaman giydiğim kıyafettir. Beraatimi talep ediyorum.”

HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Yargılama sonunda mahkeme, Mükremin Gezgin’in beraatine hükmetti. Ama beraat kararına rağmen, Gezgin’in Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.