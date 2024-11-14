Mülakat mağduru öğretmenler TBMM önünde hak aradı

Kaynak: ANKA
Mülakat mağduru öğretmenler TBMM önünde hak aradı

Ankara'da TBMM önünde toplanan mülakat mağduru öğretmenler, haklarını aradı. Yüksek puanına rağmen mülakatta elenen öğretmenler, adalet istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri sürerken, mülakat mağduru öğretmenler, Meclis bahçesinde toplanarak yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdi. KPSS'de yüksek puan almasına rağmen mülakat aşamasında elendiğini belirten öğretmenlerden Özkan Özdemir, Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın kendileriyle yaptığı telefonda, 'Bazı komisyonlarımız cömert, bazıları cimri davranmış' sözlerini aktararak, bu durumun kendileri için adaletin ne kadar tehlikede olduğunu gözler önüne serdi. Öğretmenler, mülakat sisteminin kendilerine haksızlık yaptığını, yıllarca süren emeklerinin hiçe sayıldığını belirterek, seslerini duyurmaya çalıştılar.

Öğretmen Sevgi Süre, alanında yüksek bir puan almasına rağmen mülakatta elendiğini vurguladı. Süre, yaşadığı hayal kırıklığını, 'Mülakatım gayet iyi geçti, neden elendim?' şeklinde ifade ederek, mülakat sisteminin adaletsizliğine dikkat çekti. Diğer öğretmenler de benzer şekilde, girdikleri şehirlerin kurbanı olduklarını ve mülakatlarda belirli illere karşı bir önyargı olduğunu savundu.

Mülakat mağduru öğretmenlere CHP ve İYİ Parti milletvekilleri destek vererek, meseleye dikkat çekti. Öğretmenlerin durumunu değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, mülakat sisteminin adaletsizlik yarattığını ve öğretmenlerin yıllar süren çabalarının boşa gittiğini belirtti. Özçağdaş, Bakanlık'tan beklentilerinin, bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi olduğunu ifade etti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise, mülakat uygulamalarının iptal edilmesi gerektiğini vurgulayarak, KPSS puanlarının esas alınarak atama yapılması gerektiğini söyledi.

Son Haberler
Sydney Sweeney, Hollywood'a tepki gösterdi
Sydney Sweeney, Hollywood'a tepki gösterdi
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Osmancık Belediyespor Direktörü Kent, ilçe spor kompleksindeki 500 kişilik portatif tribünün 100 bin liraya hurdacıya satıldığını iddia etti
Osmancık Belediyespor Direktörü Kent, ilçe spor kompleksindeki 500 kişilik portatif tribünün 100 bin liraya hurdacıya satıldığını iddia etti
NBA'in eski oyuncularından Kyle Singler endişe yarattı
NBA'in eski oyuncularından Kyle Singler endişe yarattı
Vedat Işıkhan’dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne haciz açıklaması
Vedat Işıkhan’dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne haciz açıklaması