Muleka Süper Lig'e geri dönüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood’dan ayrılan Jackson Muleka, Türkiye’ye geldi. Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile masaya oturan golcü oyuncunun yeni takımı yakında netleşecek.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Jackson Muleka, Al-Kholood ile yollarını ayırmasının ardından yeniden Türkiye’ye geldi. Kongolu forvet, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile transfer görüşmeleri yaptı.

GAZİANTEP’TE İMZA ÜCRETİ ENGELİ

Gaziantep FK ile görüşmelerin, Muleka’nın talep ettiği imza ücreti nedeniyle durduğu öğrenildi. Gençlerbirliği ise transfer için temaslarını sürdürüyor.

AL-KHOLOOD’U FIFA’YA ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan Muleka, ödenmeyen maaşları sebebiyle eski kulübü Al-Kholood’u FIFA’ya şikayet etti. 2028’e kadar olan sözleşmesinden doğan yaklaşık 10 milyon Euro alacağını talep ediyor.

