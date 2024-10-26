Muleka ve Talisca maça damga vurdu. 6 gollü maçtan galip çıkmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Muleka ve Talisca maça damga vurdu. 6 gollü maçtan galip çıkmadı

Suudi Arabistan Ligi’nde Al Kholood ile Al Nassr arasında oynana maça bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca ve Muleka damga vurdu. İki oyuncu, attığı goller ve yaptığı asistlerle maçta öne çıktı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 8. haftasında Al Kholood ile Al Nassr arasında oynanan maç gol düellosuna sahne oldu. Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sonuçlanırken 90 dakika sonunda skordaki denge bozulmadı. Karşılaşma 3-3 tamamlanırken iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

MULEKA VE TALISCA DAMGA VURDU

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Al-Kholood'a kiralık olarak transfer olan Jackson Muleka, Al Nassr karşısında ilk iki golün asistini yaparken üçüncü golde ağları havalandırdı.

Muleka böylece bu sezonki ilk kez gol ve asist katkısı sağladı.

Al Nassr'da Anderson Talisca ise takımının ikinci ve üçüncü golünü atan isim oldu. Talisca, bu sezon 13 maçta forma giyerken gol sayısını 5'e yükseltti.

Son Haberler
Kütahya'da trafik kazası: 4 yaralı
Kütahya'da trafik kazası: 4 yaralı
Terör örgütünün sözde finansmanı tutuklandı
Terör örgütünün sözde finansmanı tutuklandı
İmamoğlu’ndan İstanbullulara müjde
İmamoğlu’ndan İstanbullulara müjde
Bulgaristan seçimlerinde çifte vatandaşlara 'sandığa gidin" çağrısı
Bulgaristan seçimlerinde çifte vatandaşlara 'sandığa gidin" çağrısı
Evini yaktı, apartman sakini 'oksijen vermeyin' diyerek şaşırttı
Evini yaktı, apartman sakini 'oksijen vermeyin' diyerek şaşırttı