Mülkiye ünlü iktisat hocasını kaybetti

Mülkiye'nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) tanınmış iktisatçılarından Prof. Dr. Yahya Sezai Tezel yaşamını yitirdi.

1941 yılında Trabzon’da doğan Tezel, ilkokulu Trabzon’da, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra, 1964’te Mülkiye’den mezun oldu. 1964-1965’te sonradan doktora derecesi aldığı (1976) Cambridge Üniversitesi Siyaset ve İktisat Bölümünde iktisat lisans son sınıfını okudu. 1985’te akademik doçentlik derecesini aldı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Anabilim Dalında doçent, 1990’da profesör kadrosuna atandı. 2008’de 1969’dan beri hizmet ettiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Anabilim Dalının Başkanı iken yaş haddinden ötürü emekli edildi. Tezel, emekli olmasına karşın, blogu ve sosyal medya hesapları yoluyla güncel tartışmaların içinde olmaya ve hocalığa devam etti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında kalp ameliyatı olan Tezel ameliyat sonrası ortaya çıkan komplikasyonlara yenik düştü. Tezel, 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip cenaze namazının ardından 23 Ekim 2022 tarihinde Bozburun Mezarlığı'nda (Marmaris) toprağa verilecek.

