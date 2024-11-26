Mumbai City evinde ilk yenilgisini aldı

Hindistan Süper Ligi’nin (ISL) 2024-25 sezonunda Punjab FC, Mumbai Football Arena’da karşılaştığı güçlü rakibi Mumbai City FC’yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla, ev sahibi ekip dokuz maçlık iç saha yenilmezlik serisini kaybederken, Punjab FC deplasmanda etkileyici bir performans sergiledi.

İLK GOL: VİDAL VE MAJCEN İŞBİRLİĞİ

İlk yarının uzatma dakikalarında Luka Majcen ve Ezequiel Vidal’in uyumu, maça damgasını vurdu. Majcen’in ustaca pasıyla topu ceza sahası dışında kontrol eden Vidal, sol ayağıyla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Bu şut, hem mükemmel bir açıyla hem de rakip savunmayı çaresiz bırakacak bir hızla geldi.

MAJCEN’DEN PENALTI GOLÜ

Maçın ikinci yarısında Filip Mrzljak’ın ceza sahası içinde akıllıca kazandığı penaltı, Punjab FC için bir başka fırsat yarattı. 53. dakikada topun başına geçen Majcen, kaleci Phurba Lachenpa’yı ters köşeye yatırarak farkı ikiye çıkardı. Bu gol, Mumbai City FC’nin geri dönüş umutlarını büyük ölçüde yok etti.

BAKENGA GALİBİYETİ PERÇİNLEDİ

Karşılaşmanın son anlarında, Mushaga Bakenga skoru belirleyen isim oldu. Ninthoinganba Meetei’nin pasıyla buluşan Bakenga, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın sonucunu 3-0 olarak tayin etti.

SAVUNMADA KUSURSUZ PERFORMANS

Punjab FC, maç boyunca yalnızca hücumda değil, savunmada da etkiliydi. Teknik direktör Petr Kratky’nin değişikliklerle oyuna enerji katma çabaları sonuçsuz kaldı. Punjab savunması, rakibin tehlikeli ataklarını başarıyla savuşturdu ve hızlı hücumlarla oyunu domine etti.

Bu galibiyet, Punjab FC’nin şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirirken, Mumbai City FC için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.