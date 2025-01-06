Mumbai, East Bengal'i 3-2 mağlup etti

Mumbai City, yüzde 55 oranında topa sahip olmayı rakibine bırakmasına rağmen, daha etkili bir hücum performansı sergileyerek galibiyeti elde etti. Bu zaferle takım, sıralamada yedincilikten beşinciliğe yükseldi.

CHHANGTE’NİN İLK GOLÜ

Karşılaşmanın 39. dakikasında Mumbai City FC, etkileyici bir hücum organizasyonuyla öne geçti. Savunmadan başlatılan atakta, Brandon Fernandes’in orta sahada aldığı topu, rakip savunmayı geçen bir ara pasla Lallianzuala Chhangte’ye iletmesi golle sonuçlandı. Chhangte, sağ ayağıyla çektiği sert şutla topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

KARELİS’TEN KRİTİK DOKUNUŞ

Mumbai City, ilk yarının bitimine dakikalar kala Nikos Karelis’in golüyle farkı ikiye çıkardı. Yoell van Nieff’in derinlemesine pasını iyi değerlendiren Karelis’in ilk şutunu kaleci Prabhsukhan Singh Gill kurtarsa da, dönen topu tamamlayarak skoru 2-0’a taşıdı.

EAST BENGAL’İN MÜCADELESİ

İkinci yarıya hızlı başlayan East Bengal, 66. dakikada Naorem Mahesh Singh’in sol kanattan yaptığı etkili ataklarla farkı azaltma şansı yakaladı. Ancak gol, Mumbai City FC’den Sahil’in kendi kalesine gönderdiği bir top sayesinde geldi ve skor 2-1 oldu.

KARELİS YİNE SAHNEDE

East Bengal farkı kapatmaya çalışırken, Karelis ikinci golünü atarak maçın skorunu belirledi. Bu galibiyet, Mumbai City FC’nin hem puan durumunda hem de moral açısından önemli bir avantaj sağlamasına yol açtı.

Mumbai City FC’nin etkileyici galibiyeti, ligin geri kalanında daha çekişmeli mücadelelere sahne olacağının sinyallerini verdi.