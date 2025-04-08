Mümtaz'er Türköne çok yakında yazılarıyla YENİÇAĞ'da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mümtaz'er Türköne çok yakında yazılarıyla YENİÇAĞ'da

Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne çok yakında yazılarıyla YENİÇAĞ'da okuyucularıyla buluşuyor.

...

Son Haberler
TFF, Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF, Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Ümit Özdağ hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı
Ümit Özdağ hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı
Deprem riski en az olan şehir! Son dönemde herkesin gözdesi oldu
Deprem riski en az olan şehir! Son dönemde herkesin gözdesi oldu
Diyarbakır’da korkutan bina yangını! 5 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır’da korkutan bina yangını! 5 kişi dumandan etkilendi
Mümtaz'er Türköne çok yakında yazılarıyla YENİÇAĞ'da
Mümtaz'er Türköne çok yakında yazılarıyla YENİÇAĞ'da