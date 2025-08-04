Mumya bedeninde bilim dünyasını şaşırtan izler!

Günümüzde gençler arasında popüler olan dövme sanatına aslında farklı medeniyet de tarihin akışında rastlamak mümkün. Tarihte bazı medeniyetler dini inançlarını ya da kabilelerini ait figürleri vücutlarında taşıyordu. İlk kez 2000 yaşındaki bir mumyada dövme sanatıyla o döneme ait önemli izler keşfedildi

Sibirya’da bulunan 2000 yaşındaki mumyanın derisinde dövme izlerine rastlanması bilim dünyasını da şaşırttı. Dövmenin çok eski bir kökenin olduğu biliniyor ancak hangi toplumların bu uygulamayı benimsediğine dair net izlere rastlamak kolay olmuyor. Zaman içerisinde dövmelerde meydana gelen tahribat bu bulguların tahmin edilmesini de gittikçe zorlaştırıyor

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Altay Dağları'nda ise, 2.000 yıla kadar eski bedenler, donmuş toprağın deriyi ve taşıdığı mürekkebi bozulmadan sakladığı derin odalara gömülmüş olarak bulundu. Soğukta korunmuş bir bedenin ilk detaylı incelemesi, iki kol arasında önemli zıtlıklar ortaya çıkardı. İki kola farklı dövmecilerin dövme yapmış olduğu da anlaşıldı.

Kadın mumyası üzerinde yapılan bir araştırmanın yazarları, bölge kültüründe dövmeciliğin resmi eğitim gerektiren bir zanaat olduğu anlamına geldiği sonucuna da ulaştılar.

