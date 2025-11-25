Platformun resmi X hesabından paylaşılan tanıtım videosunda belgeselin “yakında” yayınlanacağı duyuruldu.

3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüş, cinayet ülke gündemini uzun süre işgal etti.

Cem Garipoğlu, 197 gün firari kaldıktan sonra teslim olmuş ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulundu.

Kasım 2024’te mezarının açılmasıyla ölümüne ilişkin tartışmalar yeniden alevlenmiş, yapılan DNA ve otopsi incelemeleri sonucunda mezarda yatan kişinin Cem Garipoğlu olduğu kesinleşmiş ve savcılık dosyada takipsizlik kararı verdi.

Dünyada özellikle ABD’de büyük ilgi gören “true crime” türündeki yapımlara sıkça yer veren Netflix, bu belgeselle yıllardır kapanmayan Münevver Karabulut davasını yeniden gün yüzüne çıkardı.