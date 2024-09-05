Münih'te hareketli dakikalar: İsrail Başkonsolosluğu yakınında polis şüpheliyi vurdu

Kaynak: AA
Münih'te hareketli dakikalar: İsrail Başkonsolosluğu yakınında polis şüpheliyi vurdu

Almanya'nın Münih kentinde İsrail'in Münih Başkonsolosluğu yakınlarında bir polis operasyonu sırasında silah sesleri yankılandı. Polis, Başkonsolosluk yakınlarında bir şüpheliyi vurdu.

Yerel basının bildirdiğine göre, polis, şehir merkezinde yer alan İsrail Başkonsolosluğu'nun yakınında, Nazi rejiminin suçlarını anlatan bir müzenin civarında bir şüpheliyi vurdu.

Münih polisinden yapılan açıklamada, bir şüpheliye ateş açıldığı doğrulanırken, olayın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Polis, olay yerini güvenlik kordonuna alarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Şehirde güvenlik önlemleri artırılırken, olayın arka planına dair soruşturma sürüyor.

Almanya'da festivale saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı varAlmanya'da festivale saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Haberler
Fed üyesinden faiz sinyali
Fed üyesinden faiz sinyali
Yeniden Refah'tan Kasım Gülpınar'a zehir zemberek sözler: Selamla geldi, selamsız gitti
Yeniden Refah'tan Kasım Gülpınar'a zehir zemberek sözler: Selamla geldi, selamsız gitti
JPMorgan Çin hisseleri tahminini değiştirdi
JPMorgan Çin hisseleri tahminini değiştirdi
Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı'nın yasağını deldi
Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı'nın yasağını deldi
Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili bomba iddia: Ailenin bağlı olduğu yapı var
Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili bomba iddia: Ailenin bağlı olduğu yapı var