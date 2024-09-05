Münih'te hareketli dakikalar: İsrail Başkonsolosluğu yakınında polis şüpheliyi vurdu

Yerel basının bildirdiğine göre, polis, şehir merkezinde yer alan İsrail Başkonsolosluğu'nun yakınında, Nazi rejiminin suçlarını anlatan bir müzenin civarında bir şüpheliyi vurdu.

Münih polisinden yapılan açıklamada, bir şüpheliye ateş açıldığı doğrulanırken, olayın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Polis, olay yerini güvenlik kordonuna alarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Şehirde güvenlik önlemleri artırılırken, olayın arka planına dair soruşturma sürüyor.

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