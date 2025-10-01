Münih'te patlama! Olay yerine ekipler sevk edildi

Almanya'nın Münih kentindeki işlek bir caddede patlama gerçekleşti. Patlama sonrası olay yerine ekiplerin sevk edildiği aktarılırken ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre bir şahıs ailesinin evini yakarak evdeki patlayıcıları ateşledi.

Münih’in işlek caddesi olan Lerchenauer Strasse'de patlama yaşandığı aktarıldı. Polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik için kordon oluşturdu.

Yolun geniş bir bölümünün kapatıldığını belirten polis sözcüsü polisin operasyon başlattığını duyurdu.

Bild gazetesi bölgede patlama ve silah sesleri duyulduğunu, bir kişinin öldüğünü ve bir kişinin yaralandığını yazdı.

Alman basının iddiasına göre bir kişi ailesinin evini yaktı ve aynı evdeki patlayıcıları ateşleyerek ailesinin evin yok etti.

Patlama öncesi bir kişinin vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Görgü tanıkları, patlamanın yaşandığı bölgede dev bir toz bulutu kaltığını aktardı ancak bir görüntü paylaşılmadı.

Patlamanın etkisiyle bölgedeki bazı araçlar alev aldı. İtfaiye, araçların üzerine köpük sıkarak çıkan yangınlara müdahale etti.

