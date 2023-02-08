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Hatayspor'un eski futbolcusu dehşet içinde paylaştı: Burası benim evimdi

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremin acı tablosu her geçen gün üyüyor. Sezon başında Atakaş Hatayspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan takımlarından Al-Wehda'ya transfer olan Munir, Hatay ile ilgili acısını paylaştı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 13:44
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Munir: Burası benim evimdi! Yıkılmış

Hatayspor'un eski futbolcusu dehşet içinde paylaştı: Burası benim evimdi
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İşte Munir Muhammedi'nin açıklaması:
"Bu felaket yüzünden bu kadar çok ailenin çektiği acıları düşünmeden duramıyorum. 7 ay önce burası benim evimdi. Orada iki harika yıl yaşadım. Hatay'da bana kollarını açan ve kendilerinden biri gibi davranan insanlarla tanıştım.
Artık Hatay'da değilim ama Hatay'a ve halkına, Türkiye'ye duyduğum sevgi yüzünden çok acı çekiyorum. Görüntüleri görüyorum, yüreğim yanıyor. İnsanlar her şeylerini kaybetti.
Herkesin iş birliğine ve yardımına ihtiyaçları var. Bu felaket, dünyadaki herkesin başına gelebilir.
Depremden etkilenen insanlara tüm dualarımı gönderiyorum. Sizinleyim."

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