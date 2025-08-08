Güner Özkul ölmeden önceki son isteğini açıkladı! Münir Özkul'un eşi Umman Özkul'a son veda

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Yeşilçam’ın usta sanatçısı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, bir süredir mücadele verdiği kansere yenik düştü. Son yolculuğuna uğurlanan Özkul’un tek amacı Münir Özkul'un 100'üncü yaş gününü kutlamakmış.

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

KARDEŞLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Habertürk'te yer alan habere göre; Umman Özkul için Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Özkul'un kardeşleri tabut başında gözyaşlarına boğuldu.

Taziyeleri kabul eden Güner Özkul, üvey annesi hakkında "Babamın 40 yıllık hayat arkadaşı, eşiydi. 1978'de tanışmışlardı. Babam 2018'de vefat edene kadar 40 yılı beraber geçirdiler. Hiç kimse hakkında kötü düşünmeyen ve hiç kimsenin hakkında kötü konuşamayacağını insandı. Babam 15 Ağustos'ta 100 yaşında olacak. Vefat etmeden önce bize hep babamın 100'üncü yaş gününü kutlamamızı söylerdi. Tek arzusu 100'üncü yaş gününü görebilmekti. Bunun için bir hafta daha yaşamak istiyordu ama kısmet olmadı."

Umman Özkul, Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.

Umman Özkul'un en büyük arzularından bir diğeri de Münir Özkul'un kariyerini ve yaşamını anlatan bir belgesel hazırlamaktı.

