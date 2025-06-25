Munzur Çayı'na düşen Eylül kurtarılamadı

Kaynak: DHA
Munzur Çayı'na düşen Eylül kurtarılamadı

Tunceli'de Munzur Çayı’na düşüp akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki Eylül Yuvanç kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Tunceli'de 17 yaşındaki Eylül Yuvanç, Munzur Çayı’na düşüp akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirmişti. Yuvanç, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra öldü.

O21 Haziran’da Tunceli- Ovacık karayolunun 25’inci kilometresinde bulunan Venk Köprüsü mevkisinde meydana gelen olayda, Eylül Yuvanç, arkadaşlarıyla piknik yapmaya gittiği bölgede dengesini kaybederek Munzur Çayı'na düştü.

400 METRE UZAKTA BULUNDU

Yuvanç'ın düştüğünü görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

Eylül, ekiplerin su üstünde yaptığı arama çalışmasında, düştüğü yerden 400 metre uzakta bulundu.

Sudan çıkarılan ve kalbi durduğu belirlenen Eylül, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde doktorların 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.

4 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Elazığ’a sevk edilen Eylül, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra kurtarılamadı. Eylül’ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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