Muradiye çorbası nasıl yapılır? Bursa Muradiye çorbası tarifi için malzemeler neler

Kaynak: Haber Merkezi
Muradiye çorbası nasıl yapılır? Bursa Muradiye çorbası tarifi için malzemeler neler
MasterChef All Star’ın geçtiğimiz bölümünde kırmızı ve mavi takım Bursa’da dış çekim gerçekleştirdi. MasterChef All Star bölümü sonrasında yarışmada yapılan Bursa Muradiye çorbası tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, Muradiye çorbası nasıl yapılır? Bursa Muradiye çorbası tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan son bölümünde yarışmacılar Bursa’da yarıştı. Bursa’ya özgü yöresel yemekler yapan yarışmacıların tarifleri MasterChef All Star sonrası tarifler merak konusu oldu. Peki, Muradiye çorbası nasıl yapılır? Bursa Muradiye çorbası tarifi için malzemeler neler?

İşte Bursa Muradiye çorbası tarifi…

BURSA MURADİYE ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 parça tavuk göğsü

- 1 adet kabak

- 1 adet havuç

- 2 yemek kaşığı arpa şehriye

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 5 su bardağı su

- Tuz, karabiber

Terbiyesi için:

- 1 su bardağı yoğurt

- 2 yemek kaşığı un

- Yarım çay bardağı su

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BURSA MURADİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Önce tavuk etini, kabak ve havucu küçük küçük küp şeklinde doğrayın. Tencereye sıvı yağı koyup önce etleri iyice pişirin sonra kabak ve havuçları ekleyip 5 dakika kavurun. Üzerine 5 su bardağı sıcak su ekleyip kabak ve havuçlar az pişene kadar kaynatın üzerine arpa şehriyeyi ilave edip şehriyeler şişene kadar kaynatın.

Yoğurt ve unu karıştırıp yarım çay bardağı su ile açın kaynayan çorba suyundan 1 kepçe alıp yoğurda karıştırın bunu yapmamızın sebebi yoğurdu ilave edince kesilmemesi içindir.

Yoğurdu çorbaya ilave edip karıştırın ve 1-2 dakika daha kaynatıp tuz ve karabiberini ekleyin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağlı naneyi yakıp çorbanın üzerine dökün.

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