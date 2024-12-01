Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: İHA
Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Muradiye Şelalesi, kar yağışıyla birlikte misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Muradiye ilçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Muradiye Şelalesi, karın yağması ile beraber ziyaretçilerine güzel bir ortam sunuyor. Gecesi ayrı gündüzü ayrı bir güzelliğe bürünen şelale, karın yağması ile kartpostallık görüntüler sunuyor.

Her mevsim farklı atmosfere ev sahipliği yapan şelale, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olarak ilçe ekonomisine ve turizme büyük katkı sunmaya devam ediyor. Van'ın önemli gezi rotalarından biri olan şelale, kış mevsiminde de ziyaretçilerini bekliyor.

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