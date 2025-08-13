Muradiye’de vaşak ailesi görüntülendi

Van'ın Muradiye ilçesinde nesli tehlike altında olan ve yaban hayatında nadir rastlanan 3 yavru vaşak ve anneleri, bir çiftçi tarafından görüntülendi.

Açıklamalarda bulunan Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Kasım Hasar, "Bir çiftçimiz dağda çektiği bir videoyu bize göstererek, videodaki hayvanın ne olduğunu merak ettiğini söyledi. Bizde bu hayvanın tespitini yaparak bir vaşak olduğunu fark ettik. Vaşağın soyu tükenmekte olan bir hayvan olduğunu söyleyerek çiftçimizin merakını giderdik.

Bu hayvanı gören vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve onlara zarar vermemelerini, dağda çobanlık yapan çobanların köpeklerine sahip çıkmalılar. Çünkü bu hayvanlar soyu tükenme altında olduğu için korumamız gerekiyor. Bunlar genelde ağaçlık alanlarda, engebeli taşlık yerlerde yaşıyorlar. Zaten çekilen görüntüde de belli oluyor.

Engebeli yerde çekilmiş, onun için vaşaklara zarar verilmemesi yönünde vatandaşımızı bilgilendirdik" dedi.

