Murat Abbas kimdir? Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas tahliye oldu mu?

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış, iki farklı soruşturmada adı geçmesiyle dikkat çekmişti. Tutukluluğu sonrası kariyeri ve görevleri merak konusu oldu. 1969 doğumlu Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.

İstanbul Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Abbas, Ali İlbak, Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş gibi isimlerle birlikte hakim karşısına çıkmıştı. 17 şüpheli tutuklanırken, 10 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Abbas hakkında bugün tahliye kararı verildi. Peki, Murat Abbas kimdir? İşte kariyeri ve hayatı…

İBB operasyonunda yeni gelişme! Tahliyeler var

MURAT ABBAS KİMDİR?

1969’da İstanbul’da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni tamamladı. Kariyerine 1994’te BDO Denet’te denetim asistanı olarak başladı. PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline ve Ticketturk’te finansal kontrolör ve finans müdürü olarak görev yaptı.

1999’da müzik sektörüne yönelen Abbas, çeşitli radyo programlarında editörlük yaptı ve Pozitif Live’da genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi. 2014’te Zorlu Holding’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) hissedar temsilcisi oldu.

Mart 2015’te PSM Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 yıl boyunca kreatif, idari, organizasyon ve finansal süreçleri yönetti. 14 Aralık 2020’de İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü oldu. Sıkı bir plak ve eski kitap koleksiyoneri olan Abbas, Mabbas adıyla DJ’lik de yapmaktadır.

Berkay Zengin'den Cem Küçük'ün İBB'den para aldı iddialarına yanıt!