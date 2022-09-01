Murat Ağırel AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşinin şirketinin bütün geçmişini buldu. Belgelerin hepsini tek tek yayınladı

Murat Ağırel, Twitter hesabından flood şeklinde yaptığı paylaşımlarda; Maya Eğitim Danışmanlık, Mengen Organik Tarım, TGA Uluslararası, YCL Holding ve Dentak isimli firmalar arasında dönen dolapları yazdı.

Ağırel’in paylaşımları şöyle:

“Sedat Peker’in tweetlerinde bahsettiği firma Maya Eğitim Danışmanlık isimli firma ile ilgili ulaştıklarımı bugünkü yazımda paylaştım; ancak bir kez daha ayrıntıları ile paylaşmak isterim. Zira bu bağlantıların ortaya çıkarılması üzerine gidilmesi gerekmektedir.

Öncelikle Maya Danışmanlık adlı firmayı inceleyelim. Firma 2005 tarihinde 20 bin TL sermaye ile Zehra Taşkesenlioğlu ve Nesrin Taşkesenlioğlu ortaklığında kuruluyor. 2010 yılında sermaye artırımına gidiyorlar. Sermaye 100 bin TL oluyor. Sonrasında adres değişikliği oluyor ve firma iş yapmaya başlıyor dolayısı ile sermaye artırımı yapılıyor.

AKP’Lİ İBB’DEN PEŞ PEŞE İHALELER YAĞIYOR

İlk ihale 2013 yılında alınıyor. İstanbul İl Özel idaresinin 2013/149739 ihale kayıt no ile ‘’Pazarlık Usulü’’ ile 125 Bin TL bedel ile ‘’Hizmet içi Eğitim Semineri ‘’ ihalesini alıyor. İhale Pazarlık usulü veriliyor. Yani rakip yok. Başka teklif yok. Sonra ihaleler devam ediyor. 2013 yılında İBB Ulaşım A.Ş nin 2013/180118 kayıt numaralı ihalesi ile ‘’Hizmet İçi Eğitim Semineri’’ işini 125 bin TL bedel ve ‘’Pazarlık Usulü’’ ile almış.

2015 yılına geldiğimizde bu sefer Gaziosmapaşa Kaymakamlığının düzenlediği 2015/34279 ihale kayıt numaralı ihaleyi 59 bin TL bedel ile yine pazarlık usulü ile alıyor. 2015 yılında İBB ulaşım AŞ 2015/18609 İKN ile 2016 yılında İBB ulaşım AŞ 2016/94175 İKN ile 2017 yılında İETT den 2017/52134 İKN ile 2018 yılında 2018/461869 İKN ile toplam 5 ayrı kurumdan 9 ihale ile 1 Milyon 671 bin TL ihale almış. İhalelerin tamamı pazarlık usulü!

2019 yılına geldiğimizde şirket sermayesi 500 bin TL oluyor ve Zehra Taşkesenlioğlu, Nesrin Taşkesenlioğlu evleniyorlar. Şirket hisselerini de Ünsal Ban’ın şoförü Ahmet Karakaş’a devrediyorlar. Şirketi devralan Ahmet Karakaş şirketi Ankara’ya taşıyor. Adresi Kızılcaşar Mahallesi Gölbaşı oluyor.

MAYA OLUYOR MENGEN

Ahmet Karakaş adresi değişen Maya adlı firmayı 2020 yılında Mengen Organik Tarım adlı firmaya devrediyor. Mengen Organik Tarım kime ait? Buna geleceğiz ancak Maya firmasının olduğu adreste bir firma daha var! TGA Uluslararası adlı firma. Zehra Taşkesenlioğlu ve Necati Altın’a ait. Necati Altın şu anda MHP İl Başkan Yardımcısı. Konuştum kendisi ile doğruladı. Hiçbir iş yapılmadığını sonra ayrıldığını beyan etti.

Maya Danışmanlık adlı firmanın taşındığı adreste kurulu bir şirket daha var. Zehra Taşkesenlioğlu’nun dilekçesinde belirttiği diğer firma Dentak adlı firma. Dentak firması isim değiştirmiş önceki adı UBE eğitim. Kemal Akkaya, Ünsal Ban ve Ünal Ban ortaklığında kurulmuş. Sonrasında bu firma 2015 yılında isim değiştirmiş ve yeni ortaklıklar eklemiş. Firma ortakları Kemal Akkaya, Ünsal Ban, Ünal Ban ve Serap Daş. Hisse devri olmuş 2022 tarihine gelindiğinde firma Ahmet Karakaş ve Mengen Organik’e devredilmiş. Mengen Organik adlı firma kime ait? Mengen Organik adlı firma Ünal Ban’a ait. 500 bin TL sermayesi var. Firma evraklarını incelerken şube açtığını gördüm. Şube yetkilisi olarak atanan kişi İhsan Serkan Kazancık gözüküyor. İhsan Serkan kim diye araştırırken KAP’a bildirilen bir özgeçmişe ulaştım.

YCL HOLDİNG DETAYI

YCL adlı firma ile Ban’ın bağı var mı diye araştırdığımda bambaşka bir hikaye çıktı. Ünsal ve Ünal Ban’ın sahibi olduğu Mengen Organik Tarım adlı firmanın ortağı YCL holding aslı firmaymış. Mengen Organik Çiftlik diye arattığınızda ana sayfada YCL Holding ortaklığı yazıyor. Bu kişi Ünsal Ban THK Üniversitesinde rektör iken kurumun satın alma müdürü olarak çalışmış ve en son YCL holding adlı firmada çalışmış.

YCL HOLDİNG KİME AİT?

YCL holding sosyal medyasında yayınladığı videoda çiftlikten bahsediyor. Firmanın unvanında YCL petrol Enerji A.Ş olduğunu görüyoruz. YCL Holding kime ait? Fatma Yücel ve Halil Yücel isimli kişilere ait. Bu kişiler kim? Firma ne iş yapar diye araştırdığınızda iş ilginçleşiyor. YCL holding ne iş yapar diye araştırdığımızda karşımıza Borsa’ya açılmak üzere olan bir firma çıkıyor. Holdingin internet sitesi çalışmıyor.

Firma sahipleri kim diye baktığınızda ise karşınıza çıkan onlarca haber var. Aile bireyleri hakkında çok çok fazla bilgi var. Ayrı bir dosyanın konusu. Şunu da gördüm Borsa camiasında herkes birbirini tanıyor biliyor. Anlatılanlar, iddia edilenler akıl alır gibi değil.

Ortaya çıkan durum ise şu: SPK başkanının damadı, AKP Milletvekilinin eşi şirket kuruyor. Hakkında türlü iddialar bulunan kişiler şirkete ortak oluyor sonra bu firma Borsa’ya açılmak istiyor.”

AĞIREL’İN İDDİASINA GÖRE TAŞKESENLİOĞLU, AKP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDA GÖREVLİYKEN İBB’DEN MİLYONLARCA LİRALIK İHALE ALMIŞ

Ağırel ardından “Yeni bilgilere ulaştım” diyerek 3 tweetlik bir paylaşım daha yaptı. O tweetler ise şöyle:

"İhale sorgulama ekranında firmanın 5 farklı kurumdan 9 ihale almış olduğu belirtiliyor; ancak EKAP’a dahil edilmeyen doğrudan alım usulü ile yapılan işler varmış. Sadece İBB’den alınan 9 doğrudan alım var ve bu işlerin toplamı da 603 Bin TL.

Yani, Maya Eğitim Danışmanlık adlı firmanın kurumlardan aldığı ihale ve doğrudan alım tutarı 2 Milyon 274 bin TL. Güncel olarak yaklaşık 20 milyon TL. Bu ihaleler ve doğrudan teminler yapıldığı tarihlerde Zehra Taşkesenlioğlu AKP İstanbul il Başkanlığında görevliydi.

Maya Danışmanlık adlı firma ile başka bir kurumdan, belediyeden doğrudan temin yöntemi ile iş almış olabilir mi?"

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