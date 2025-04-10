Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında tutuklama talebi!

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, bugün sabah saatlerinde yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Erkan Kork'un “tehdit” ve “şantaj” iddiaları üzerine gözaltına alındı.

Vatan emniyete götürülen iki gazeteci, burada alınan ifadelerin ardından Savcılığa götürülmüşlerdi. Ağırel ve Soykan, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan şafak vakti polis ekiplerince evlerinden gözaltına alındı. İki gazetecinin dijital ekipmanlarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kaçma ve delil karartma şüphesini" gerekçe göstermişti. Gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in ifade işlemleri başladı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılık tarafında yapılan açıklamada Flash TV ayrıntısı ise dikkat çekmişti. Başsavcılık, "Malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili kişiler hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK'nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama -el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir" ifadelerini kullamıştı.

"ERKAN KORK" DETAYI

Bu sabah saatlerinde şafak operasyonu ile Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına neden olan şikayetin kara para aklama suçundan dolayı tutuklanan Erkan Kork tarafından yapılması dikkat çeken önemli unsurlardan biri oldu.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in Vatan Emniyeti'ndeki ifade işlemleri başladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası iki gazetecinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

TİMUR SOYKAN VE MURAT AĞIREL’İN EMNİYETTEKİ İFADELERİNE ULAŞILDI

BirGün’ün aktardığına göre, Erkan Kork'un savcılık ifadesindeki ifadeleri sorulan Soykan, "Bu beyanlar tamamen yalandır. Kendisi yasadışı bahis ile suçlanarak yargılandığı ve sahibi olduğu payfix elektronik ödeme şirketinin yasadışı bahis paralarının transferinde kullanıldığına dair suçlandığını biliyorduk. Haberin konusu yasadışı bahisten yargılanan bir kişinin elektronik ödeme sistemi ve banka sahibi olmasıydı. Dünyanın her yerinde yasadışı bahis şüphelisi bir kişinin e-ödeme ve banka ve TV kanalı sahibi olması haber değeri taşır" dedi.

"Ben bu haberi kesinlikle destekledim" diyen Soykan, şunları söyledi:

"Murat Ağırel'in yazı dizi başaralı bir gazetecilik faaliyetidir. Erkan Kork'unun iddia ettiği gibi kendisini Flash Tv'yi satın almasıyla ilgili tehdit asla söz konusu olmamıştır. Flash Tv'yi satın almasını engellemek gibi bir suçlama zaten söz konusu olamaz, bildiğim kadarıyla o dönem Flash Tv'yi satın almıştı. Hatta görüşmede telefonunda bir ekran görüntüsü göstermişti. Bu görüntüde Flash Tv'nin haber bülteninden bir ekran yazısı vardı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasinin olmadığı yönünde bir yazıydı. 'Kanalın sahibi benim, her tür yayın yapıyoruz' şeklinde konuştu. Benim onun hakkında yaptığım haber ise BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününe katılmasıyla ilgiliydi, bu düğünde çektiğim videolarda Erkan Kork'un Mustafa Aydın'a takı taktığı anları buldum ve bunu haberleştirdim.

“İFADE VERECEĞİMİZ BİLİNİYORDU, SAVCILIĞIN TALİMATIYLA GÖZALTINA ALINDIM”

Bu konu ile ilgili bize telefonla arayan polisler bilgi vermiş ve bizi savcının ifadeye çağırdığını söylemişti. Avukatlarımız savcıya gitmiş ve savcı tarafından bugün saat 13:00'da ifadeye gelmemiz söylenmişti, ben sabah gidip ifade vermek için şansımı deneyecektim çünkü öğlen Ankara'ya gitmeyi planlıyordum. Ancak ifade vereceğimiz biline biline savcılığın talimatı ile evimden gözaltına alındım. Yukarıdaki iftiraların sadece Erkan Kork ile sınırlı olmadığı, yargı içindeki bir çetenin biz gazetecileri susturmak ve korkutmak için bir hamle yaptığını düşünüyorum. Bu basın özgürlüğüne ve ifade özgürlüğüne tamamen aykırı bir uygulamadır. İftirayı atanlardan da demokratik haklarımızı gasp edenlerde de şikayetçi olmayı düşünüyorum."

MURAT AĞIREL'İN İFADESİ: TİMUR SOYKAN’IN KONUYLA İLGİSİ YOKTUR

Murat Ağırel ise ifadesinde, "Ben Erkan Kork isimli şahsı görüşmelerden önce tanımam. Erkan Kork ve bunun benzeri şahısları araştırma faaliyetlerim için değilse herhangi bir şekilde finansal ve yatırımsal kararları ile ilgilenmem. Dolayısıyla Flash Tv'nin de alınması benim açımdan herhangi bir önem taşımamaktadır" dedi.

"Benim araştırdığım konu Payfix firması ve bunun yasadışı bahis ve yasadışı bahis finansman ayağıdır" diyen Ağırel, şunları kaydetti:

"Bunun haricinde Flash Tv'nin alınması ve özellikle Erkan Kork tarafından alınmasının benim için haber değeri yoktur. Bu konuyla alakalı olarak karalama iddiası olan haber yapmadım. Haberlerim, yazılarım ve kitaplarım açıktır. Bununla alakalı olarak araştırmakta olduğum konu ve bu konuya dair yapılan ve ses kaydı, alınan görüşmeler içeriği dışında hiçbir karalama olarak nitelendirilecek öğe yoktur. Kendisini baskı altına almaya çalışmadım. Keza baskı altına almaya çalışsam kamuya açık bir alanda görüşme talep edip, ses kaydı almasına izin vermez aksine kendi belirlediğim ve benim kontrolümde olan bir alanda görüşme yapmaya diretirdim. Timur Soykan'ın konu ile alakası yoktur. Kendisi bağımsız bir gazetecidir. Ne yapıp ne yapmayacağını kimseden talimat almaz. Erkan Kork'a herhangi bir isnatta bulunucu eylemim yoktur. Sadece gazetecilik yaptım."