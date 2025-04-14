Murat Aşık "Ali Şaşal kötü kaleci"

Fenerbahçe zorlu Sivasspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerken Ali Şaşal Talisca'dan yediği frikik golünde eleştirilmişti. Bu konuda yorumcu Murat Aşık Şaşal'ın kötü bir kaleci olduğunu söyledi,

"ALİ ŞAŞAL KÖTÜ KALECİ"

Aşık "Alex zamanında Fenerbahçe, Hagi zamanında Galatasaray faul arardı. Frikik için vuracak adamın var. Sergen Yalçın geçenlerde “Frikiği penaltıya tercih ederim. Hesabı doğru yaparsan o top barajı geçtiği zaman gol olur ve kaleci hiçbir şey yapamaz” dedi. Ali Şaşal kötü kaleci zaten" ifadelerini kullandı.