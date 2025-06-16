Murat Aşık "Fenerbahçe'de Devin Özek Leroy Sane ile görüştü"

Yorumcu Murat Aşık Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek'in Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane ile görüştüğünü açıkladı.

"SANE'NİN TEK MOTİVASYONU PARA"

Aşık: Fenerbahçe adına Devin Özek, Leroy Sane ile görüştü ancak teklif aşamasına geçilmediğini duydum. Bana söyleneni aktarıyorum. Devin Özek, "Oyuncunun tek motivasyonunun para olduğunu gördüm ve bu nedenle teklif aşamasına geçmekten vazgeçtik. Buraya gelip takıma bir katkı vereceğini düşünmedim. Olumsuz rapor verdim. Elimizden alındı çalım atıldı değil". demiş.

Ayrıca Sane'ye Tottenham'dan 15 milyon euro teklif gelmiş o yüzden Galatasaray'dan da 15 milyon euro aldı diye düşünüyorlar. Devin Özek iki tane oyuncu getireceğim kimse Leroy Sane'yi konuşmayacak sözlerini diye duydum ifadelerini kullandı.