Murat Bakan'dan sert tepki! 15 Temmuz anmasında CHP’ye yer vermediler…

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Murat Bakan'dan sert tepki! 15 Temmuz anmasında CHP’ye yer vermediler…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, 15 Temmuz şehitlerini anmak için Özel Harekat Daire Başkanlığı’na gittiklerini ancak protokolde CHP’ye yer verilmediğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde partisinin Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na giderek şehitleri anmak istediğini ancak protokolde isimlerinin yer almadığını açıkladı.

"PROTOKOL LİSTESİNDE İSMİMİZ YOK"

Bakan, yaptığı video paylaşımında, “Cumhuriyet Halk Partisi adına, 15 Temmuz şehitlerini anmak için Ankara Özel Harekat'a geldik. Ancak protokol listesinde ismimiz yok” dedi.

CHP'nin resmi davet listesinde yer almamasına tepki gösteren Bakan, “Şehitlerimizi bu şekilde, CHP olarak, ayakta anacağız” ifadelerini kullandı. Devletin protokol anlayışını eleştiren Bakan, “Bunların protokol, devlet anlayışı, milli birlik ve beraberlik anlayışı bu kadar” diyerek tepkisini dile getirdi.

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