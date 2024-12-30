Murat Bardakçı, bu yazıdan önce yürek yedi! Erdoğan kesin fırça atacak...

Suriye’de Esad döneminin sona ermesi ile birlikte Türkiye’de sığınan Suriyelilerin için gitmemek için engelin kalmadığı belirtiliyordu. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Bakan Yerlikaya, ülkeye geri dönüşlerin 2 katına çıktığını belirtmişti. Ancak Habertürk yazarı Murat Bardakçı, sığınmacıların çok az bir kısmının haricinde geri dönüşlerin olmayacağını “dönmezler ve dönmeyecekler!” diyerek net konuştu.

BARDAKÇI: DÖNMEZLER VE DÖNMEYECEKLER

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, bugünkü “Boş yere heveslenmeyin! Suriyeliler'in az bir kısmı dönecek ama çoğu burada kalacak!” başlıklı köşe yazısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bardakçı, “Sığınmacıların çok az bir kısmının haricindeki ekseriyetin memleketlerine dönmesi olmayacak bir iştir; dönmezler ve dönmeyecekler! Gerçekçi olalım! Baas musibeti son bulmuş olsa bile ortada harap vaziyette, toparlanması seneler sürecek ve belki de tam olarak ayağa kalkamayacak bir Suriye bulunduğu müddetçe sığınmacıların döneceklerine inanmak boş bir temenni ve bomboş bir hayaldir. Türkiye bir “göçmen ülkesi”, hattâ “mülteci cenneti”dir“ ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

61 yıllık Baas rejimi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Esad döneminin bitmesi sonrası Türkiye’de bulunan Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi konusunda bir nedenin kalmadığı da belirtiliyordu. Bu noktada Bakan Ali Yerlikaya, ülkeye geri dönüşlerde 2 katına çıktığını belirtmişti. Gönüllü geri dönüşlerin 2017 yılından bu yana devam ettiğini aktaran Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihine kadar 740 bin Suriyelinin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yaptığını belirtmişti.

MURAT BARDAKÇI KİMDİR?

25 Aralık 1955'te gazeteci İlhan Bardakçı ve Nemika Bardakçı'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Dedesi, Denizli, Elazığ, Çorum ve Konya valilikleri yapmış, Milli Mücadele kahramanlarından Cemal Bardakçı'dır.

1978 yılında Ankara Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu fakat ilgi alanı tarih olduğu için tarih konusunda ilerledi. Murat Bardakçı, Ekrem Karadeniz'le teori, teori tarihi ve ses sistemi üzerine çalıştı ve ilgi alanını daha sonra musiki tarihine çevirdi. Bu arada Türk ve İslam müziği tarihiyle ilgili kitap, belge, fotoğraf, film ve ses kaydı gibi arşiv malzemeleri topladı ve geniş bir nota koleksiyonu yapmıştı. Türk müziği tarihiyle ilgili çok sayıda yaptığı araştırma çalışmaları ile biliniyor.

2006 yılında Kanal D'de yayınlanan ve 4 bölümden oluşan "Son Osmanlılar" belgeseliyle tanınmaya başlandı. 2008 yılında Kanal 1'de başladığı Tarihin Arka Odası programına Mart 2009'dan beri Habertürk televizyonunda Erhan Afyoncu ve Pelin Batu ile birlikte sürdürdü.



Haberturk.com'da yazan Bardakçı, 1 Mart 2009'den beri Gazete Habertürk'te pazartesi, çarşamba ve cuma günleri köşe yazıları, pazar günleri ise tam sayfa olmak üzere haftada dört kez yazıyor.