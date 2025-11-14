Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan üzerinde düşmesi nedeniyle 20 askerimiz şehit olmuş, olayın ardından bazı siyasi isimler ulusal yas çağrısında bulunmuştu. Murat Bardakçı HaberTürk’te kaleme aldığı ‘’Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!’’ başlıklı yazısında bu çağrıya yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.



'TÜRK BAYRAĞI KANUNU”NUN 4. MADDESİNE AYKIRI DAVRANARAK SUÇ İŞLEDİ’

Şehitlik kavramının İslam inancında en yüksek akam olarak kabul edildiğini ifade eden Bardakçı, şehitlerin ardından matem tutulmadığını belirterek, yazısında Özgür Özel’in yas ilanı talebine yönelik olarak şu ifadelere yer verdi;



Kazanın ardından bazı siyasîler, ulusal yas ilân edilmesini talep ettiler. CHP lideri Özgür Özel, dün şehidlerimize rahmet ve milletimize başsağlığı diledikten sonra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan yetkisini kullanmasını ve üç günlük millî yas ilân etmesini istedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise kendi başına yas ilân etti ve şayet söylendiği gibi başta belediye binaları olmak üzere birçok mekândaki bayrakları yarıya indirtti ise bu konuda sadece Cumhurbaşkanı’na yetki veren 2893 sayılı “Türk Bayrağı Kanunu”nun 4. maddesine aykırı davranarak suç işledi.







Yazısında Türk geleneklerine de atıfta bulunan Murat Bardakçı, şehitlik kavramının İslam inancında en yüksek makam olarak kabul edildiğini vurgulayarak, şehitlerin ardından matem tutulmadığını ifade etti.

Tespitine göre millî yas ilân edilen olayları şöyle sıraladı;



Atatürk’ün vefatı (1938)

İsmet İnönü’nün vefatı (1973)

Ayetullah Humeyni’nin vefatı (1989)

Turgut Özal’ın vefatı (1993)

11 Eylül saldırıları (2001)

Papa II. Jean Paul’un ölümü (2005)

Polonya Cumhurbaşkanı Kaczynski’nin vefatı (2010)

Japonya Tohoku Depremi (2011)

Rauf Denktaş’ın vefatı (2012)

Soma faciası (2014)

İsrail’in Gazze saldırıları (2014, 2018)

Peşaver okul saldırısı (2014)

Suudi Kral Abdullah’ın vefatı (2015)

Süleyman Demirel’in vefatı (2015)

Ankara Gar saldırısı (2015)

Atatürk Havalimanı saldırısı (2016)

Dolmabahçe saldırısı (2016)

Sina Camii saldırısı (2017)

Kahramanmaraş depremi (2023)

Gazze’de hastane saldırısı (2023)

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazası (2024)

Hamas lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesi (2024)

Kartalkaya faciası (2025)