31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Murat bebeğin annesi ve 2 arkadaşı tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işkence sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan anne ve 2 arkadaşı tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 23:57
Takip Et

Murat bebeğin annesi ve 2 arkadaşı tutuklandı

Murat bebeğin annesi ve 2 arkadaşı tutuklandı
+
Aa
-

İHA - Geçtiğimiz hafta Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 21 aylık Murat Aslan Kılıç'ın işkence sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda çok sayıda sigara izmariti ve darp izleri olan Murat bebeğin, işkence sonucu hayatını kaybetmesinin ardından olay yerinden kaçan anne Güler K. (27), saklandığı apartta gözaltına alındı. Detaylandırılan soruşturma çerçevesinde, bebeğin ölümüyle ilgileri olabileceği düşünülen A.E., V.Y. ve Y.Y. de yakalandı.

Günlerdir sorguda olan 4 şüpheli, bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Murat bebeğin ölümüyle ilgili suçu üstlenmedikleri öğrenilirken, şüphelilerden anne, V.Y. ve A.E. tutuklanırken, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
3
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
4
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
5
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Habertürk gaz çıkarmada doğalgazla yarışıyor. Canlı yayında yeni bir 'Ateşle Yaklaşma' vakası
6
﻿Habertürk gaz çıkarmada doğalgazla yarışıyor. Canlı yayında yeni bir 'Ateşle Yaklaşma' vakası
﻿Habertürk gaz çıkarmada doğalgazla yarışıyor. Canlı yayında yeni bir 'Ateşle Yaklaşma' vakası
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
7
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Aynı apartmandaki 9 daireyi soyup sırra kadem bastılar
﻿Aynı apartmandaki 9 daireyi soyup sırra kadem bastılar
﻿Aynı apartmandaki 9 daireyi soyup sırra kadem bastılar
﻿Ambulansa yol vermeyen konvoydaki araç sürücüleri yakalandı
﻿Ambulansa yol vermeyen konvoydaki araç sürücüleri yakalandı
﻿Ambulansa yol vermeyen konvoydaki araç sürücüleri yakalandı
﻿Trump, ‘Şimdi daha kızgınım ve her zamankinden daha fazla kararlıyım’ dedi ve 2024 seçim kampanyasına başladı
﻿Trump, ‘Şimdi daha kızgınım ve her zamankinden daha fazla kararlıyım’ dedi ve 2024 seçim kampanyasına başladı
﻿Trump, ‘Şimdi daha kızgınım ve her zamankinden daha fazla kararlıyım’ dedi ve 2024 seçim kampanyasına başladı
﻿İlk kez sanık avukatı olmaya hazırlanan yapay zekaya tehdit yağdı
﻿İlk kez sanık avukatı olmaya hazırlanan yapay zekaya tehdit yağdı
﻿İlk kez sanık avukatı olmaya hazırlanan yapay zekaya tehdit yağdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.