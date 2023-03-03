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Beşiktaşlı şarkıcı Murat Boz'dan Fenerbahçe'ye destek. Karara isyan etti

Ünlü şarkıcı Murat Boz, Fenerbahçe'nin hafta sonu oynanacak Kayserispor mücadelesine alınmaması nedeniyle sosyal medyadan paylaşım yaptı. Fenerbahçeli taraftarlara destek çıktı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 16:04
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Murat Boz verilen karara isyan etti. F.Bahçe'ye destek çıktı

Beşiktaşlı şarkıcı Murat Boz'dan Fenerbahçe'ye destek. Karara isyan etti
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Fenerbahçe taraftarının başvurusu üzerine alınan Kayseri'deki deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararı, itiraz üzerine iptal edildi. Fenerbahçe seyircisi deplasmandaki mücadelede yer alamayacak. Ünlü şarkıcı Murat Boz, bu karara tepki gösterdi.

MURAT BOZ DESTEK VERDİ
Fenerbahçe'nin hafta sonu oynanacak Kayserispor mücadelesine alınmaması nedeniyle bir paylaşımda ünlü şarkıcı Murat Boz'dan geldi. Başarılı şarkıcı yaptığı paylaşımda sarı-lacivertlilere destek çıktı.

"ACİLEN DÖNÜLMELİDİR"
Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Kayserispor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarını alınmayacak.
Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ve taraftarları ortada bir suç yokken bu şekilde cezalandırılamaz. Eleştiri ve protesto temel demokratik bir haktır. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir. Anlamak, algılamak mümkün değil." ifadelerine yer verdi.


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