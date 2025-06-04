Murat Boz'un yeni saç stili gözlerden kaçmadı! Sosyal medyadan beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Murat Boz’un yeni saç modeli hayranları tarafından çok beğenildi. Ünlü isme sosyal medya kullanıcılarından beğeni yağdı.

Yakışıklı şarkıcı son olarak Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu ile birlikte Haliç Kongre Merkezi’nde sahne alarak şarkılarını seslendirdi.

Murat Boz konser hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün muhteşem bir konser verdik. Müthiş bir orkestra, Bilfen Flarmoni Orkestrası ve Korosu bana eşlik etti. Kariyerimin en anlamlı konserlerinden biriydi. Dün akşamı bana unutulmaz kıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Harikaydınız çocuklar” ifadelerini kullandı.

SAÇ EKTİRMİŞTİ

Seyrelen saçları için yıllardır protez saç kullanan Murat Boz, Hollanda’nın Amsterdam kentinde özel bir klinikte saç ektirmişti. Aylarca şapka ile dolaşan ve şimdilerde saçı istediği konuma gelen şarkıcı, yeni tarzıyla sevenlerinin beğenisini kazandı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Ünlü ismin son paylaşımı 23 binden fazla beğeni aldı. Boz’un saçları hakkında sosyal medya kullanıcıları şu yorumlar da bulundu:

“Saçın ne kadar hoş olmuş böyle.”

“Saçlara ne yaptırdı sizce.”

“Bu saç sana baya yakışmış.”

“Özellikle saçın çok iyi olmuş hep bu modeli kullan.”