İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İddiaya göre, Çalık'ın dün elleri kelepçeli şekilde hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren CHP üyesi Çağla Biçer, "Geçmişte yaşadığı kanser hastalığından kaynaklı 2 defa operasyon geçirdiği boynunda yeni bir kitle tespit edilmesi ve doktorların şüphelenmesi üzerine bugün tekrardan biyopsisi yapılmış" ifadelerini kullandı.

'ENDİŞLENDİRMEMEK İÇİN PAYLAŞMIYOR'

CHP'li Biçer, Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Mehmet Murat Çalık Başkanımız, yaşadığı son hastane sürecinden sonra kimseyi endişelendirmemek için sağlık durumunu mümkün olduğunca paylaşmamaya çalışıyor. Bunu yaparken aslında ne kadar ağır bir yük taşıdığını da insan sonradan fark ediyor.

Ayşe Hakimimin söylediği doğruymuş ; dün hastaneye götürülmüş , geçmişte yaşadığı kanser hastalığından kaynaklı 2 defa operasyon geçirdiği boynunda yeni bir kitle tespit edilmesi ve doktorların şüphelenmesi üzerine bugün tekrardan biyopsisi yapılmış . Bu cümleleri kurmak bile insanın boğazını düğümlüyor.

Okuduğumdan beri içimden bir şeyler koptu sanki. Tarif etmesi zor bir üzüntü, insanın içine çöken bir ağırlık var. Bazı süreçler gerçekten çok ağır… Ve insan, böyle anlarda ne kadar çaresiz kalabildiğini tüm açıklığıyla hissediyor."