Murat Çalık “Tüm iç hukuk yolları tükendi” diyerek duyurdu: Avukatları bugün başvuruyu yaptı

Cezaevinde tutuklu olduğu dönemde büyük sağlık sorunları ile boğuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık son hamlesini duyurdu. Tüm iç hukuk yollarının tükendiğini belirten Çalık, bugün avukatlarının Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptığını açıkladı.

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık sağlık sorunları ile boğuşuyor. Cezaevinde 21 kilo veren Çalık, daha önce 2 defa atlattığı kanserin nüksetmesi riskiyle karşı karşıya.

Tutuklu olduğu süreçte defalarca hastaneye kaldırılan Çalık’ın annesinin hastanede oğlunu beklediği görüntüler özellikle sosyal medyada gündem olmuştu.

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye olması için çağrılar yükselirken Çalık’tan yeni bir hamle geldi. Çalık, bütün iç hukuk yollarının tüketildiğini belirterek Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptıklarını duyurdu.

Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum. Hakkımda yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildi ve avukatlarım bugün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yapacaklar.

Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir. Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır.

Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum.

Umudumu kaybetmedim, hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi kararlılıkla sürdürüyorum.”

