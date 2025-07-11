Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi

İBB soruşturmasında tutuklanan ve dün anjiyo olan Mehmet Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi. Çalık, anjiyo olduktan sonra tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırılmıştı.

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık daha önce iki kez kanser tedavisi gördü. Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmesinin ardından dün yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan tutuklu Murat Çalık dün anjiyo oldu ve yoğun bakıma alındı.

İki kez kanser atlatan ve cezaevinde 3.5 ayda 18 kilo kaybeden, dün anjiyo yapılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için adli tıp raporu beklenirken elleri kelepçeli şekilde yeniden Buca Cezaevi'ne götürüldü. Çalık’ın hastaneden çıkarken elinde kelepçe ile götürülmesi dikkat çekti.

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