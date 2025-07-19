Murat Çalık'ın ablası canlı yayında fenalaştı! Yürek burkan feryadı sosyal medyada gündem oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, cezaevinde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. İki kez kanser atlatan Çalık, geçen günlerde lenfoma şüphesiyle anjiyo olmuş ve ardından cezaevine tekrar gönderilmişti. Bu süreçte 21 kilo veren ve değerleri sınırda bulunan Çalık için Adli Tıp Kurumu’ndan yeni hamle geldi. Adli Tıp Kurumu, Murat Çalık'ın tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar verdi.









Tutuklu bulunan Murat Çalık’ın ablası, sosyal medyada yayılan bir videoyla kardeşinin sağlık durumunun ciddiyetini anlatmak için yetkililere seslendi. Gözyaşları içinde yapılan çağrı kısa sürede gündem olurken, videoda “Adalet Bakanım, Cumhurbaşkanım, yalvarıyorum size. Daha da bir şey diyemiyorum. Kardeşim iyi değil.” sözleri yer aldı.

Ablasının konuşmasında özellikle sağlık durumuna dikkat çektiği Murat Çalık’ın yaşadıkları, kamuoyunda endişe uyandırdı. “Bu ses inşallah duyulur. Sağlık her şeyden önce geliyor. Müspet bir adımın atılacağına inanıyorum” ifadeleriyle biten video, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran çağrıya ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.