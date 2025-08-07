Murat Çalık'in doktor reçetesi ortaya çıktı. Mama detayı yürek yaktı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın aşırı kilo kaybı önlenemedi. Hastaneden dün yeniden cezaevine sevk edilen Murat Çalık’ın reçetesine mama desteği de yazıldı.

İzmir Şehir Hastanesi’nde yapılan tetkikler, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çalık’ın cezaevinde kalıp kalamayacağıyla ilgili raporun ATK’dan önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor.

İzmir Şehir Hastanesi’nde yatan Murat Çalık’ın doktor raporunda ‘beslenme riski’ olduğu ve vücudun enerji ve protein ihtiyacının karşılanmadığı belirtilmişti.

Tele 1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre Mehmet Murat Çalık’ın beslenme risk skorunun 3 çıkması hastanın yakından takip edilmesi ve beslenme desteği alması gerektiği anlamına geliyor.

İzmir Şehir Hastanesi’nde Çalık’ın “Glucerna Advance 1.6 kcal” adlı takviye gıda kullanmasına karar verilmişti.

Tıbbi amaçlı olan ilaç, “kilo kaybı yaşayan, yetersiz beslenen veya hastalık nedeniyle ek enerji/protein ihtiyacı olan kişilerde” kullanılıyor.

Adli Tıp Kurumu, Çalık hakkında tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar vermişti.

İşte o rapor:

“Kurulumuzda yapilan muayenesinde son zamanlarda kilo kaybı ve iştahsızlık şikayeti olduğunu ifade eden Yüksel oğlu, 1972 doğumlu Mehmet Murat Çalık'ın Akut Myeloid Lösemi (AML) M4 öyküsü olduğu, son yapılan kemik iliği biyopsisinde %3-4 blast oranı ve lenfoid agregat nedeniyle hematolojik malignite açısından tetkik edilmesi gerektiği bildirilmekle, dosyadaki mevcut belgeleri ve kurulumuz muayene bulgularına göre halihazırda; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanunun 16/2. maddesi kapsamında iç Hastalkları, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji ve Psikiyatri Klinikleri bulunan tam teşekküllü eğitim araştırma hastanesi ya da üniversite hastanesine sevki ile yatışının sağlanarak gerekli tetkiklerin (CEA, CA19-9, AFP, Beta HCG, tPSA, (PSA, tam kan sayımı ve rutin biyokimya, konvansiyonel sitogenetik inceleme, kemik iliği biyopsi ile aspirasyon değerlendirilmesi) ve tedavisinin yapılması, kilo kaybı etyolojisinin araştırılması, patolojik kesin teşhisinin konulması gerektiği, taburculuğundan sonra yatış epikrizi, hastalığının son durumu ve uygulanacak tedavi planı ile ilgili ayrıntılı bilgilerin açıkça belirtildiği iç hastalıkları, Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji uzman görüşlerinin içeren son durumunu gösterir sağlık kurulu raporu ve istenilen tetkiklerin gönderilmesi sonrasında sorulan hususlar hakkında kurulumuzca yeniden değerlendirileceği oy birliği ile mütalaa olunur.”

TELE1 GÜNDEME GETİRDİ

TELE1 Çalık'ın geçmişte lenf kanseri (Lenfoma) ve lösemi (kan kanseri) tedavisi gördüğünü gündeme getirmişti. TELE1'in haberinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu'nun incelemesi sonrası Çalık'ın tutukluluğunun yeniden değerlendirileceğini söylemişti.

LÖSEMİ NEDENİYLE ASKERE ALINMAMIŞ

TELE1’e konuşan Murat Çalık’ın eşi Zehra Çalık, eşinin 1999 yılında 9 ay lösemi tedavisi gördüğünü belirterek şunları söylemişti:

“Mehmet tedavi gördükten sonra askere gitmek istiyor. Gidiyor da. Yaklaşık 1 ay görev yapıp GATA’dan rapor verilerek geri gönderiliyor. 2006 yılında ise lenfoma teşhisi konuldu. Boynundan bir kitle alındı, bir süre sonra patoloji sonucu kötü gelince yeniden ameliyat oldu. Rutin kontrolleri ve kan sayımı düzenli yapılıyordu.”

DOSYAYA GİREN SUÇLAMAYA TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ

Murat Çalık’ın tutuklanmasına gerekçe olarak İmamoğlu soruşturmasında, etkin pişmanlıktan yararlanan müşteki/sanık Uğur Güngör'ün iddiaları gösterildi. Bu

iddiaya göre, inşaatına ruhsat almak için o dönem İmamoğlu’nun belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü Belediyesi’ne başvuran Güngör, önce 13 ardından 2 dairesini soruşturmada iddia edilen “çeteye” kaptırdı.

Aynı kişi daha önce de aynı nedenle başvurmuş, savcılık 2020'de “kovuşturmaya yer yok” kararı vermiş, 2023’te de kaymakamlık "suç unsuru yok” demişti.

Hatta aynı iddialar için soruşturma izni dahi verilmedi ancak bu dosyada verilen takipsizlik kararı onama beklendiği sırada İmamoğlu'nun dosyasına bağlanarak tutuklama gerekçesi oldu