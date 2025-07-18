Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

Lenfoma şüphesiyle geçtiğimiz gün ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp raporu sonuçları geldi. Kurum, Çalık hakkında tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar verildi.

Sağlık sorunlarına rağmen tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp raporu çıktı.

Kurum, Çalık hakkında tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar verdi. Gelişmeyi açıklayan Çalık'ın avukatı Melih Koçhan oldu.

Koçhan duruma "Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu kararı, tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde sonuçlanmıştır. Bu karar ne vicdani ne de insanidir. Takdir kamuoyunun ve yüce milletimizindir!" diyerek tepki gösterdi.

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