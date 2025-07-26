Murat Çalık'ın sağlık durumu ile ilgili flaş gelişme! Adli Tıp Kurumu açıkladı

Adli Tıp Kurumu (ATK), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) operasyonları kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Mehmet Murat Çalık hakkında açıklamalarda bulundu.

ATK'den Çalık ile ilgili iddia edilen hususlara ilişkin yapılan açıklamada, Çalık'ın İhtisas Kurulu'nda 16 Temmuz'da yapılan muayenesinde, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından akut miyeloid lösemi (AML) M4 teşhisi konulduğunu, hastalıkla ilgili takip ve tedavi edildiğini söylediği belirtildi.

Ancak kurula iletilen adli dosya içerisindeki mevcut belgelerde Çalık'ın söz konusu hastalığı geçirdiğine dair patoloji raporu ve tıbbi tedavi belgesi mevcut olmadığı kaydedilen açıklamada, "Adli dosyada mevcut tıbbi belge ve muayene bulgularına göre 26 yıldır aktif lösemi hastalığı olmadığı (remisyonda olduğu) düşünülmüştür. Tıbben bilindiği üzere AML hastalığı, 10 yılın üzerinde nüks etmediği takdirde tam şifa hali (kür) olarak kabul edilmektedir" denildi.

Açıklamada, "İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 1 Temmuz tarihli patoloji raporunda blast oranının yüzde 4-5 dolayında olduğu, alınan biyopsi örneğinin çoğunluğu kortikal kemik olarak adlandırılan iliksiz alandan alındığı, bu biyopsi sonucunun alınan kemik iliği materyalinin yeterli olmaması nedeniyle istenen seviyede teşhis koydurucu nitelikte olmadığı, klinik olarak malignite şüphesi halinde kesin yorum için ileri hematoloji ve patoloji olan bir merkezde inceleme ve değerlendirilme önerildiği patoloji uzmanı tarafından belirtilmiştir.

Yapılan laboratuvar incelemesinde flow sitometride blast oranının yüzde 1-2 olduğu, kemik iliği aspirasyon değerlendirmesinde atipik (anormal) hücre izlenmediği, yapılan genetik incelemelerde displazi (anormal hücre üretimi) lehine bulgu olmadığı, şahsın tıbbi belge ve laboratuvar bulguları ile halihazırdaki tıbbi durumu ve hematolojik değerlendirilmesi müştereken dikkate alındığında, şahsın blast oranı ilgili İhtisas Kurulumuz tarafından yüzde 3-4 olarak değerlendirilmiştir" açıklaması yapıldı.

"KAS KAYBI BULGULARI TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

Adli dosya içerisinde gönderilen tıbbi evrak ile laboratuvar, hematolojik ve patolojik incelemelerinde, iddia edildiği üzere lenfoma (lenf bezi kanseri) teşhisinin Çalık'ın tıbbi geçmişinde mevcut olmadığı aktarılan açıklamada, "İlgili İhtisas Kurulumuzca 16 Temmuz tarihinde yapılan muayenesinde şahsın kilo kaybı şikayeti olduğunu ifade ettiği, bu hususun düzenlenen mütalaamız içerisinde yer aldığı, vücut ağırlığı 85 kilogram, boyu ise 183 santimetre olarak ölçüldüğü, beden kitle indeksinin normal sınırlarda (25,38) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca belirgin kas kaybı veya kaşeksi (ileri derecede zayıflık) bulguları tespit edilmemiştir." denildi.