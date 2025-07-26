Murat Çalık'tan duygulandıran paylaşım

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, büyük oğlu Murathan'ın doğum gününü hasteneden yaptığı paylaşımla kutladı.

Bugün 25 Temmuz,

Büyük oğlum Murathan’ın, ilk göz ağrımın doğum günü…



İlk kez doğum gününde yanında olamıyorum oğlum.

Biliyorum, doğum gününü hastane kapılarında geçiriyorsun. Her ne kadar seni göremesem de varlığın bana güç veriyor oğlum.



Dilerim ki hiçbir kötülük seni… pic.twitter.com/dChmydYApz — Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) July 25, 2025

"İLK KEZ DOĞUM GÜNÜNDE YANINDA OLAMIYORUM"

Yanında olamasa da oğlunun kendisine güç verdiğini belirten Çalık, oğlunun doğum gününü şu ifadelerle kutladı:

"Bugün 25 Temmuz, Büyük oğlum Murathan’ın, ilk göz ağrımın doğum günü… İlk kez doğum gününde yanında olamıyorum oğlum. Biliyorum, doğum gününü hastane kapılarında geçiriyorsun. Her ne kadar seni göremesem de varlığın bana güç veriyor oğlum.

Dilerim ki hiçbir kötülük seni bulmasın, hiçbir adaletsizlik sana değmesin. Yolun hep aydınlık, yüzün hep güleç olsun. Ve bil ki; seni ömrümün sonuna kadar sevecek, özleyecek, bekleyecek bir baban var. Kalbim, aklım, dualarım hep sizinle. İyi ki doğdun oğlum. İyi ki varsın."