Telefonla ambulans çağırdı

Murat Cemcir, geçen çarşamba gecesi yalnız yaşadığı evinde iç kanama nedeniyle düşüp bayıldı. Yerde bir süre baygın yattıktan sonra cep telefonuna zorla uzanabildi. Ambulansı arayıp yardım istedi. Sağlık görevlilerine kapıyı açmakta güçlük çeken Cemcir, Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılırken yolda bayıldı. Kaldırıldığı yoğun bakımda yeniden kanama geçirmesi doktorlarını endişelendirdi. Kendisine 5 ünite kan verildi. Hayati tehlikesi devam ederken hastane yakınlarıyla dolup taştı. Gözler 10 yıl birlikte çalışıp, 2023’te yollarını ayırdığı Ahmet Kural’ı aradı.

Cep telefonu kapalı

Ahmet Kural hastaneye gitmedi. Bir zamanlar “Kardeşiz” dediği Murat Cemcir’i telefonla da aramadı. Bu konudaki sorularla karşılaşmamak için telefonunu da kapattığı söyleniyor. Zira son birkaç gündür arayanlar “Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor” mesajıyla karşılaşıyor. Peki Cemcir, Ahmet Kural’dan böyle bir ilgi-alaka bekledi mi? Hayır… Sormamış bile. Ama eski ikilinin ortak dostları bu konuyu konuşmuş durmuş. Şöyle söylemişler: “Ahmet’in hastaneye gelmesini, en azından telefonla bir sormasını beklerdik. Aralarında ne geçtiyse geçti, Murat ölümden döndü.”

Hastanede görenler korktu

Yoğun bakımda görenlerin “Murat, çok kötüydü. Konuşmakta dahi güçlük çekiyordu. O hali bizi çok korkuttu” dediği Murat Cemcir birkaç gün içinde taburcu olacak. Vücudunda, iç kanama sonrası meydana gelen bir hasar ya da sıkıntı yok. Ama doktorları tedbir amaçlı evde bir süre yalnız kalmasını istemiyor. İstirahat süresi 6 haftayı bulacak. Eve yoğun ziyaretçi akını da yasak.

Neden ayrılmışlardı?



Ahmet Kural ve Murat Cemcir başta ‘İşler Güçler’, ‘Kardeş Payı’, ‘Düğün Dernek’ olmak üzere 6 filme imza atmış, toplam 22 milyon seyirciye ulaşmıştı.

2023’te yollarını ayıran ikili arasındaki ilk sıkıntı 2019’da patlak verdi. İddiaya göre; Ahmet Kural, Sıla’yla yaşadığı olay ve sıkıntılı dava süreçlerinden hemen sonra işlerine dönmek istedi. Murat Cemcir biraz daha bekleme, bir şey yapmama taraftarıydı. Fikir ayrılığı ve tartışmalar başladı. 2020’de son filmleri ‘Baba Parası’ vizyona girdiğinde aslında gönülden kopmuşlardı.



Cemcir bir süre sonra Ahmet Kural ile senarist-yönetmen Selçuk Aydemir’in yeni bir projeye hazırlandığını duydu. Söylenenlere göre; ipler burada koptu. “Sizi ayıran para mı?” sorusuna “Aramızda ticari anlaşmazlık yok. Bizimkisi kırgınlık değil, bıkkınlık” cevabını verdi. Bıkkınlık öyle noktaya varmıştı ki, Ahmet Kural, Murat Cemcir’i 2023’teki düğününe sadece WhatsApp’dan davetiye gönderip çağırdı. Aramadı bile. Murat Cemcir’in buna da içerlediği söylenir… Ahmet Kural “Yeniden bir araya gelir misiniz?” sorusuna şöyle cevap veriyor: “Benim için değerli. Herkesin yolu açık olsun, onu da seviyorum.” Aynı soruyla karşılaşan Murat Cemcir’in cevabı ise komik: “Bir araya gelemeyiz, bir günlüğüne kadın olursam belki.”

Sinema tarihinin en yüksek gişeli filmlerine imza atan Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in ortaklığı10 yıl sürdü. Murat Cemcir taburcu olduktan sonra evinde 6 hafta dinlenecek.

İcardi’nin eski ve yeni aşkı Instagram’da mücevherleriyle kapıştı

China’nın tektaşı 3 milyon,

Wanda’nın zümrüt yüzüğü 18 milyon

‘Yüzüklerin Efendi’si İcardi

Galatasaray’dan yıllık 10 milyon Euro kazanan İcardi’nin, model sevgilisi China Suarez’e hediye ettiği yüzüğün fiyatı merak konusuydu. Kenarı pırlantalı, özel tasarım tektaş 3 milyon TL. İcardi’nin sevgilisine daha önce aldığı 2 Hermes çantasının toplamı da yaklaşık 50 bin dolar. Bonkör İcardi ile China’nın pahalı hediyelerle süslü aşk masalını takip edenler sadece hayranları değil. İcardi’nin eski eşi Wanda Nara ile onun fanatik kitlesi de sayfalarda geziniyor.

Bu sebeple ‘lüks hediye’ kapışmaları başlamış. Şöyle ki; Wanda, China’ya “Çantaların ve mücevherlerin sınırlı sayıda. Onlardan bende çok var. Koleksiyonum bir servet” diye seslendi. Icardi’nin hediye ettiği 18 milyonluk zümrüt yüzüğü ve otomobili de bu aralar paylaşıp duruyor. China durur mu? Yüzüklü, Hermes’li paylaşımlar yapıyor. İcardi’nin lüks otomobilinde pozlar veriyor. Tarafların hayranları ise koro halinde devrede. Wanda’ya “İcardi’nin peşini bırak”, China’ya “uğursuz” diye seslenip duruyorlar.

Avukata ‘dava açın’ talimatı

Hakkında yapılan ağır eleştirileri bile sayfasından silmeyen İcardi bir karar almış. Sevgilisi China ve kendisine hakaret eden kişilere karşı artık dava açacakmış. Avukatına bu konuda talimat vermiş. Bu arada China en çok kendisine ‘uğursuz’ denilmesine, İcardi’nin formsuzluğuna neden gösterilmesine üzülüyormuş.