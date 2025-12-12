İç kanama sebebiyle zor günler geçiren Murat Cemcir, normal odaya alındı. Ünlü oyuncu sağlık durumuna dair ilk paylaşımını yaptı.

'MERHABA İKİNCİ HAYAT’

Sağlık durumu günden güne iyiye giden Cemcir geçirdiği zor günlerin ardından ilk açıklamayı yaptı. Taburcu olacağını da belirten ünlü oyuncu, hastane odasından ilk paylaşımını yaptı. Ünlü oyuncu Murat Cemcir, “Merhaba ikinci hayat” diyerek iyileşmesi için yanında olan ve kendisine dua eden herkese teşekkür etti.

NORMAL ODAYA ALINDI

İç kanama geçirdiği tespit edilen ünlü oyuncu, ardından yoğun bakıma alındı. Günlerdir yoğun bakımda tedavi altında olan 49 yaşındaki Murat Cemcir, yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alındı.

‘ÖMRÜMÜN GEÇMEK BİLMEYEN EN UZUN SAATİ’

“Üç gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi...” diyen ünlü oyuncu “Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş" ifadelerini kullandı.

YENİ YAŞINA YOĞUN BAKIMDA GİRMİŞ

“Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu” diyen Cemcir, refakatçilerine teşekkür ederek “Evde istirahat evresine geçiyoruz” ifadelerini kullandı.