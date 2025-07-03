Murat Ceylan ve Kuzey Yıldızı’nın güzeli Gizem Güneş’ten aşk dolu kareler! Tatil pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Murat Ceylan ve Kuzey Yıldızı’nın güzeli Gizem Güneş’ten aşk dolu kareler! Tatil pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle tanınan Gizem Güneş, bir süredir Murat Ceylan ile aşk yaşıyor. Güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımları büyük beğeni topluyor. Gizem Güneş’in özel hayatı kadar yaşı da merak konusu oldu.

Survivor sunucusu Murat Ceylan ile oyuncu Gizem Güneş’in aşkı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada aşklarını paylaşan çift, son olarak Gizem Güneş’in Fenerbahçe formasının lansmanındaki görüntüsüyle dikkat çekti.

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Evlilik planlarının olmadığını belirten genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu.

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Murat Ceylan’ın sevgilisi Gizem Güneş’in tatil ve günlük hayatından paylaştığı pozlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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GİZEM GÜNEŞ KAÇ YAŞINDA?

Güneş, 30 Kasım 1995’te İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan genç oyuncu, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Üniversite sırasında oyunculuk eğitimi de aldı.

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İTÜ İspirtohane Kültür Merkezi’nde 6 yıl bale eğitimi alan Güneş, oyunculuğa 2007’de Binbir Gece dizisiyle başladı. Gizem Güneş, 1.70 boyundadır.

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MURAT CEYLAN KİMDİR?

15 Mayıs 1989’da İstanbul’da doğdu. Lise sonrası Londra’ya giderek Central Saint Martins’de Endüstriyel Tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları’ndan Ergican Saydam ile müzik dersleri aldı.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

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Müzik dışında birçok sporla ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde lisanslı binicilik yapıyor. Profesyonel futbol lisansı olup futbol oynuyor.

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2013’te Panama’da Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı.

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OYUNCULUK KARİYERİ

17 Eylül 2014’te TV8’de yayımlanan Para Bende yarışmasında Almeda Abazi ile yarıştı.

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2016’da Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjeli, söz ve müziği kendine ait Yeni Nesil albümünü çıkardı. Albümün aynı adlı şarkısına Nihat Odabaşı yönetmenliğinde klip çekti.

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Eylül-Kasım 2016’da FOX’ta yayımlanan Familya dizisinde Ateş Beyoğlu’nu oynadı. 2 Şubat 2019’da TV8’de başlayan Survivor 2019’da sunuculuk yapmaya başladı.

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