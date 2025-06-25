Murat Dağı’nda maden tehdidi: Zeytinlikler tehlikede! CHP’li Karaoba’dan sert çıkış

Hüseyin Demir-Uşak/YENİÇAĞ

TBMM’de tartışılan zeytinlik yasası, gündemdeki yerini koruyor. Komisyonda onaylanan teklif, kamuoyunda tepkilere yol açarken çevre ve tarım sektörlerinden birçok kesim eleştirdi. Şimdi gözler, Meclis Genel Kurulu’ndaki oylamada.

Murat Dağı, Anadolu’ya su, hava, yaşam ve doğaya güç katıyor. Gediz, Sakarya, Menderes Nehirleri ve Porsuk Çayı, Batı Anadolu’nun temiz su ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyor.

Uşak, Murat Dağı’nın suyuna bağlı. Uşak AK Parti milletvekillerinin desteklediği bu doğa ve zeytin karşıtı yasa; su havzalarını, sit alanlarını, koruma bölgelerini, ormanları, meraları ve tarım arazilerini madenciliğe açıyor. Maden sahalarında köylülere ait araziler acele kamulaştırmayla alınacak, ÇED süreçleri madencilerin lehine hızlanacak.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Uşak Milletvekili Op. Dr. Ali Karaoba, “AKP Uşak milletvekillerine soruyorum: Bu yasayı Uşaklılara sokakta nasıl savunacaksınız? Temiz suyla, köylünün toprağıyla derdiniz ne? Bu yasa teklifini geri çekin. Sadece doların değil, doğanın yeşilini de sevin.” dedi.

Meclis konuşmasından sonra telefonla görüştüğüm CHP Uşak Milletvekili Op. Dr. Ali Karaoba, “Murat Dağı için 2023’ten beri TBMM’ye ve Bakanlıklara 6 soru önergesi verdik. Meclis’te ve Uşak’ta basın toplantıları düzenledik. Murat Dağı, sadece Uşak ve Ege’nin değil, Türkiye’nin simge doğa alanlarından biridir. Temiz su kaynaklarına zarar verecek maden faaliyetleri, geri dönüşü olmayan tahribat yaratır.

Ülkemizin deprem gerçeği ortadayken, 1. derece deprem riski taşıyan maden sahası, ormanla kaplı olmasına rağmen heyelan riski taşıyor. Milyonlarca ton ağır metal içeren atık, maden faaliyetleriyle çevreye yayılarak doğaya büyük zarar verecek.

Bu yüzden, zeytin ağaçlarını yok etmeyi amaçlayan ve maden şirketlerine avantaj sağlayacak bu yasaya karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Son dönemde Meclis’te tartışılan ‘zeytinlik ve mera yasası’ (torba yasa), doğa katliamını yasallaştırmayı hedefliyor. Asırlık zeytinliklerin yok edilmesine izin veren bu yasa, ÇED süreçlerini hızlandırarak su havzalarını, sit alanlarını, meraları ve ormanları madenciliğe açıyor. Türkiye’nin değerli kaynakları beşli çeteye peşkeş çekiliyor; doymak bilmeyenler, köylünün toprağına çöküyor, beton döküyor; dikmek yerine sökmeyi, Murat Dağı’nı hedefliyor.” ifadelerini kullandı.