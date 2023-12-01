Murat Dalkılıç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda Eda Dora ile ilişkisini ilan eden popçu Murat Dalkılıç, önceki gece ilk kez sevgilisi ile objektiflere takıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Murat Dalkılıç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda isminin Eda Dora olduğu öğrenilen sarışın güzel ile el ele tutuştuğu bir kareyi paylaşmıştı.

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Ayaküstü verdiği bir röportajda Dalkılıç, "Onu tanıyacaksınız arkadaşlar. Ben çok fazla bıdı bıdı yapmak istemiyorum burda. Londra'da yaşıyor kendisi de. Kendisine sorular sorarsınız denk gelince. Belki de Londra'ya onun için taşınmış olabilirim." ifadelerini kullanmıştı.

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Milliyet'te yer alan habere göre; Murat Dalkılıç, geçtiğimiz gece Kadıköy'deki yeni açtığı mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

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Geçtiğimiz aylarda ilişkiye başladığı yeni sevgilisi Eda Dora ile de ilk kez görüntülenen Dalkılıç, "Cuma günü görüşürüz arkadaşlar. Açılışımız o zaman" demekle yetindi.

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