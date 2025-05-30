Murat Dalkılıç’a çirkin saldırı! Konseri zor tamamladı

Derya Uluğ’un ardından ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ın da Şanlıurfa konserinde sahneye çok sayıda şişe fırlatıldı. Birden çok şişenin saldırısına uğrayan çok gerildi. Dalkılıç, "Gerçekten giderim. Bu ne ya çocuk oyunu gibi" diyerek tepki gösterdi.

KONSERDE SALDIRIYA UĞRADI

Ünlü şarkıcı coşkulu kalabalığa sevilen şarkılarını seslendirdiği sırada, sahneye su şişeleri atılmaya başlandı.

"GERÇEKTEN GİDERİM…”

Bu duruma sinirlenen Dalkılıç, tepkisini sert bir dille ifade etti. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, ünlü şarkıcının olaya isyan ederek, "Gerçekten giderim, bunu size söyleyeyim" dediği duyuldu. Ardından, "Hadi, bu ne ya, çocuk oyunu gibi?" sözleriyle yaşananların ciddiyetine dikkat çeken Dalkılıç, atılan şişelerin tehlikesine vurgu yaparak, "Arkadaşlar insanların kafasına geliyor su şişeleri biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Dalkılıç'ın bu sözleri üzerine kalabalıktan bazı kişilerin de şişe atanlara tepki gösterdiği görüldü.