Murat Dalkılıç’a çirkin saldırı! Konseri zor tamamladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Murat Dalkılıç’a çirkin saldırı! Konseri zor tamamladı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve Murat Dalkılıç Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı Derya Uluğ konser esnasında korku dolu anlar yaşadı. Murat Dalkılıç da şarkı söylediği anda çirkin saldırıya uğradı. Dalkılıç’ın uyarısına rağmen su şişeleri fırlatılmaya devam edildi.

Derya Uluğ’un ardından ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ın da Şanlıurfa konserinde sahneye çok sayıda şişe fırlatıldı. Birden çok şişenin saldırısına uğrayan çok gerildi. Dalkılıç, "Gerçekten giderim. Bu ne ya çocuk oyunu gibi" diyerek tepki gösterdi.

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KONSERDE SALDIRIYA UĞRADI

Ünlü şarkıcı coşkulu kalabalığa sevilen şarkılarını seslendirdiği sırada, sahneye su şişeleri atılmaya başlandı.

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"GERÇEKTEN GİDERİM…”

Bu duruma sinirlenen Dalkılıç, tepkisini sert bir dille ifade etti. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, ünlü şarkıcının olaya isyan ederek, "Gerçekten giderim, bunu size söyleyeyim" dediği duyuldu. Ardından, "Hadi, bu ne ya, çocuk oyunu gibi?" sözleriyle yaşananların ciddiyetine dikkat çeken Dalkılıç, atılan şişelerin tehlikesine vurgu yaparak, "Arkadaşlar insanların kafasına geliyor su şişeleri biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Dalkılıç'ın bu sözleri üzerine kalabalıktan bazı kişilerin de şişe atanlara tepki gösterdiği görüldü.

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