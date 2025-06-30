Murat Dalkılıç'tan yeni aşkıyla sürpriz fotoğraf!

Murat Dalkılıç, son dönemlerde başarılı kariyerinin yanı sıra çalkantılı özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak adı Edda Dora ile bir birlikte anılan şarkıcının uzun süredir kalbinin boş olduğu biliniyordu.

41 yaşındaki Murat Dalkılıç, 29 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin 1.5 aydır birlikte olduğu iddia edildi. En son bir etkinliğe katılan ikili, aynı karede yer aldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özgü Kaya, Murat Dalkılıç ile olan aşkını resmen ilan etti.