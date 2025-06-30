Murat Dalkılıç'tan yeni aşkıyla sürpriz fotoğraf!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Murat Dalkılıç'tan yeni aşkıyla sürpriz fotoğraf!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Murat Dalkılıç, gönlünü kendisinden 12 yaş küçük oyuncu genç oyuncuya kaptırdı. Ünlü oyuncu katıldığı bir etkinlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.

Murat Dalkılıç, son dönemlerde başarılı kariyerinin yanı sıra çalkantılı özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak adı Edda Dora ile bir birlikte anılan şarkıcının uzun süredir kalbinin boş olduğu biliniyordu.

41 yaşındaki Murat Dalkılıç, 29 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin 1.5 aydır birlikte olduğu iddia edildi. En son bir etkinliğe katılan ikili, aynı karede yer aldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özgü Kaya, Murat Dalkılıç ile olan aşkını resmen ilan etti.

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