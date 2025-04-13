Murat Deveci hayatını kaybetti. Medya dünyasının acı kaybı!

Murat Deveci, 10 ay önce yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Sabah, Star, Kanal D, Show TV ve NTV'de uzun yıllar muhabir ve İstihbarat şefliği görevlerinde bulunan, spor medyasının sevilen ismi Murat Deveci'nin cenazesi 14 Nisan Pazartesi (yarın) Sarıgazi Hz. Ali Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

MURAT DEVECİ KİMDİR?

1985 yılında Sabah Gazetesinde spor muhabirliğine başlayan Murat Deveci, 1996 ile 1998 yılları arasında Star Televizyonunda, 1998 ile 2004 yılları arasında Kanal D Televizyonunda, 2005 ile 2008 yılları arasında Show Tv-Uçankuş, 2009 ile 2017 yılları arasında NTV Spor Televizyonunda İstihbarat Şefliği görevini sürdürdü.

Murat Deveci, 2018 yılında Darıca Gençlerbirliği A.Ş'de Teknik Direktörlük görevine getirilen milli futbolcu Oktay Derelioğlu ile birlikte göreve başlayarak medya sorumlusu oldu.

Deveci, son olarak 2019-2022 yılında A Spor'da istihbarat şefliği yapıp 'Bizim Semtin Takımı" isimli İstanbul'un tarihi semt kulüpleri ile ilgili programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmişti.

Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayata veda eden Deveci, evli ve Oğuzhan ve Batuhan adında iki ikiz çocuk sahibiydi.