Usta sanatçı Murat Göğebakan’ın hayatını konu alan Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi Aralık ayında vizyona girdi. 20214 yılında vefat eden Murat Göğebakan’ın biyografisi olma özelliğini yapan filmde Murat Göğebakan’ı Burak Sevinç canlandırıyor. Peki, Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı konusu nedir? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı fragmanı yayınlandı mı?

MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI KONUSU NEDİR?

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi, 2014 yılında vefat eden sanatçı Murat Göğebakan'ın hayat hikayesini konu ediyor.

1968 yılında Adana'da doğan Murat Göğebakan'ın yaşamını konu alan "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filmi, sanatçının hayatına doğum anıyla başlıyor. Murat Göğebakan'ın hayatı, annesinin hamilelik sırasında geçirdiği bir operasyon sonucu sağ bacağında kalıcı bir sakatlıkla doğmasıyla başlar. Bu fiziksel zorluk, onun müziğe ve kendine uzaklaşmasına neden olurken, müziğe olan tutkusu derslerini aksatmasına sebep olur. Bir gün müzik dükkanında çalışırken 7 yaşındaki kardeşi kaza sonucu ölür, bu trajik olay ailesi tarafından Murat'ın sorumluluğuna yüklenir ve Murat bu vicdan azabıyla müziğe küser. Kuzeni Senem, onu bu dönemde teşvik eder, ilişkileri romantik bir boyuta evrilir ve evlenirler.

Konservatuvar eğitimini tamamladıktan sonra Murat, barlarda şarkı söyleyerek ve öğretmenlik yaparak hayatını kazanmaya başlar. Bir kaset teklifi üzerine İstanbul'a gider, ancak kaset satışlarından beklediği başarıyı elde edemez. Bu süreçte ikinci eşi olacak Selma ile tanışır ve ilk eşinden ayrılır. Müzik kariyeri boyunca ödüller kazanır, konserler verir ve çok satan albümler yapar, ancak ekonomik zorluklarla mücadele etmek zorunda kalır. 40 yaşında lösemi teşhisi konur, ancak tedavi sonucunda kanseri yener.

"Kanseri yendim, ihaneti yenemedim!" diyen sanatçı, tedavi sürecinde eşi Selma'nın kendisini aldattığını öğrenir ve bu ağır hayat koşullarıyla birlikte ikinci kez kansere yakalanır ve 45 yaşında yaşamını yitirir. Ardında birçok albüm, yüzlerce beste ve milyonlarca hayran bırakır. Göğebakan'ın sevenleri ona "Sevgi Adamı" lakabını takarlar.

MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmenliğini Ali Ayyıldız’ın, başrollerinde ise Burak Sevinç, Hande Soral, Tuvana Türkay’ın yer aldığı Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi 8 Aralık 2023’te vizyona girdi.