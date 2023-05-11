Meral Akşener'in ter içindeki tarihe geçen fotoğrafı... Basın danışmanı Murat İde paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzun zamandır yurt gezilerini ara vermeksizin sürdürdü. Akşener kimi esnafı ziyaret etti, kimi zaman sahilde dolaşan gençlerle konuştu, kimi zaman çiftçiyi dinledi, çocuklarla sohbet etti. Türkiye'nin dört bir yanını karış karış dolaşıp 7'den 70'e her vatandaşın derdini dinleyen Akşener'in yurt gezilerine ait bir fotoğraf yeniden gündem oldu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde'nin "Bu gayretin her dakikası, akan terin her damlası saygıyı hak ediyor... Şahidim..." notu ile paylaştığı fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.

Fotoğrafta aracı içerisinden sokaktaki vatandaşlara el salladığı görülen Akşener'in kıyafetlerinin terden ıslanmış olması dikkati çekti.