Murat Kurum açıkladı. 4 ilçenin meydanı böyle olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Kurum açıkladı. 4 ilçenin meydanı böyle olacak
İBB Başkan adayı Murat Kurum 39 ilçede yapacağı meydan düzenlemeleriyle ilgili konuştu. Kurum 4 ilçenin yeni halinin nasıl görüneceğini açıkladı.

Yerel seçime yalnızca 19 gün kalmışken Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'a 39 ilçenin meydanlarında düzenleme yapacağını belirtti. Kurum, planlanan projelerden bazılarına dair bazı bilgiler paylaştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurum; Çengelköy, Halkalı, Esenyurt ve Ataşehir meydan düzenlemelerinin yapımının bittikten sonra nasıl olacağını gösterdi.

Kurum ayrıca, bakanlığı döneminde yapılan dönüşümlere değindi ve artık sıranın İstanbul'a geldiğini ifade etti.

"PROJELERİMİZ HAZIR" DEDİ

Kurum yaptığı paylaşımda "Meydanlar şehirlerin kimliğidir. Bakanlığım dönemimde 40 ilde 40 meydanı aslına, özüne, tarihine, kültürüne uygun şekilde düzenlemiştik. Sıra İstanbul’da. 39 ilçemizin meydanlarını dönüştüreceğiz. Projelerimiz hazır! Nisanda başlıyoruz." diyerek meydanların şehirlerin kimliğini vurguladı.

Kurum şu ifadeleri kullandı:

Çengelköy rahatlayacak, Ataşehir huzur bulacak

Üsküdar'da bulunan Çengelköy Mahallesi, İstanbul'un en güzel mahallelerinden biridir.

Ancak Çengelköy'de yaşanan trafik sorunları ve alan darlığı, hem mahalle sakinlerine hem de bölgeye dışarıdan gelenlere zorluk yaşatmaktadır.

Çengelköy'ü sıkışan yapısından kurtarmak isteyen Murat Kurum da hazırladığı projeyle mahalleye yapılacak meydan düzenlemesiyle yeni bir çehre katacak.

Çengeköy'ün yanı sıra yine Anadolu Yakası'nda bulunan Ataşehir ilçesinde de bölgeye nefes aldıracak bir düzenleme yolda.

Halkalı ve Esenyurt yeni bir cazibe merkezi haline gelecek.

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